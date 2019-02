Maltempo | lunghe ore di attesa su Autobrennero | cucina da campo a Varna

meteoweb.eu

(Di sabato 2 febbraio 2019) Prosegue l’emergenza sull’autostrada A22 del Brennero ancora bloccata in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno. Al casello di Chiusa/Val Gardena, uscita obbligatoria, si e’ formata una coda di 8 chilometri tra mezzi pesanti ed autovetture soprattutto di vacanzieri con bambini diretti nelle localita’ turistiche altoatesine per la consueta settimana bianca dei primi di febbraio.Nel frattempo sulla carreggiata bloccata da ieri sera c’e’ qualcuno che cerca di sdrammatizzare costruendo pupazzi di neve. Due bambini originari del Belgio sono stati soccorsi dai sanitari causa un attacco di panico per l’estenuanteIntanto, la protezione civile altoatesina, sempre sulla corsia nord dell’autostrada, nella zona diha allestito unada. Diverse le critiche da parte di camionisti ed automobilisti che lamentano di non avere ...