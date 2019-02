L' Eremo di San Marco | una sorpresa aggrappata alla roccia

Ue Moscovici - con l'Italia lavorEremo per evitare sanzioni : "Ci aspettiamo che il governo italiano rispetto l'accordo raggiunto in Europa al termine di una lunga trattativa. Come dicevano i latini, 'pacta sunt servanda'. Lo ha detto il Commissario Ue agli ...

Di Maio : portEremo migranti a Marsiglia - UE sanzioni colonialismo francese : Roma – “L’Europa sta ignorando quello che i Paesi europei, primi fra tutti la Francia stampando il franco delle colonie, stanno facendo in Africa. E’ colonialismo, non e’ mai finito”. Lo ribadisce il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di Rtl 102.5, dove attacca: “Per far stare gli africani in Africa basta che i francesi stiano a casa loro invece di andare a colonizzare l’Africa. Chiederemo che ...

Man City - Guardiola : 'Tutti pensano che perdEremo con il Liverpool' : Liverpool e Manchester United sono le migliori squadre d'Inghilterra, lo dice la storia del calcio, e in questo momento credo che quella di Klopp sia la migliore squadra al mondo, curano ogni ...

Luigi Di Maio : 'Io e Alessandro Di Battista passEremo insieme le vacanze di Natale' : Mancano poche ore al ritorno in Italia dell'uomo che potrebbe rilanciare o invece mandare a carte quarant'otto il Movimento 5 Stelle: Alessandro Di Battista , infatti, sarà tra 48 ore , lunedì 24 ...

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - Stefano Trevisani ne è certo : «Sarà dura - ma ci salvEremo» : Roma – E’ uno degli elementi della “vecchia guardia” della Virtus Divino Amore. Stefano Trevisani, centrale classe 1991, da sei anni è di stanza al “Millevoi” e conosce la tempra di molti suoi compagni di squadra. «Non siamo una squadra che molla facilmente: sappiamo che quest’anno la stagione è molto complicata, ma siamo tutti sicuri di riuscirci a salvare. E sarà come vincere un campionato visto tutte le difficoltà che questo club ha ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “La prossima settimana pianifichEremo la nuova stagione - Giro e Tour sono molto interessanti” : È stato uno dei grandi protagonisti nella serata di ieri a Milano per quanto riguarda i Gazzetta Sports Awards. Vincenzo Nibali è stato premiato come Legends per la sua nuova impresa nel 2018: la conquista della Milano-Sanremo. Il corridore della Bahrain-Merida non si accontenta e punta ancora in grande. “La notizia di essere tra i grandi dello sport italiano ti lascia un sapore bellissimo”. Sul trionfo più bello della passata ...