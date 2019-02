ilnapolista

: RT @napolista: Hamsik, potevi dircelo prima (saremmo venuti in 50mila) Hai superato ogni record. Sempre in silenzio, sempre timido, sempre… - Sara_Spitali : RT @napolista: Hamsik, potevi dircelo prima (saremmo venuti in 50mila) Hai superato ogni record. Sempre in silenzio, sempre timido, sempre… - fcmoonwalker06 : RT @napolista: Hamsik, potevi dircelo prima (saremmo venuti in 50mila) Hai superato ogni record. Sempre in silenzio, sempre timido, sempre… - 7593c267b7d644b : RT @SSCNapoliNews: Hamsik, potevi dircelo prima (saremmo venuti in 50mila) -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Il capitano Caro Marek,in cinquantamila ad applaudirti, a chiederti di restare, ad abbracciare quella fascia per l’ultima volta al San Paolo. Ti avremmo visto calpestare quell’erba con la fierezza e la dignità partenopea che ti porti dietro dallapartita in Serie A con la nostra maglia. Da dove hai timbrato ad uno ad uno i nostri occhi, ad una ad una le nostre anime con l’orgoglio di chi ha sempre scelto di restare, con noi, rifiutando Milan e Juventus.Hai percorso giorno dopo giorno il cammino della nostra rinascita, fino alla Champions ai trofei alzati in faccia alla boria bianconera, fino all’ultimo indegno colpo di scena che ci ha tolti lo Scudetto dalle mani. Ora vai via, e ce lo dici cosi? Ce lo lasci capire dopo un facile tre a zero, senza nemmeno la possibilità di renderci conto di quale persona stiamo ...