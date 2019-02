F1 – Il circuito di Monza sotto una fitta coltre di neve | lo spettacolare scenario della

Monza Rally Show 2018 – Perico-Pirollo come Verstappen-Ocon : incredibile rissa sul circuito brianzolo [VIDEO] : incredibile rissa al Monza Rally Show: Perico mette le mani in faccia a Pirollo Non solo spettacolo ed emozioni piacevoli al Monza Rally Show: nell’evento a quattro ruote sul circuito brianzolo, vinto per la settima volta da Valentino Rossi, si è assistito anche ad un episodio davvero spiacevole. come accaduto tra Verstappen ed Ocon in Brasile, anche al Monza Rally Show si è sfiorata la rissa: Perico si è avvicinato duramente a ...