Don Francisco Hernandez Guevara | Dalla Gmg al Venezuela | la Chiesa forza di pace in

Anastasia Kuzmina e Francisco Porcella si sono lasciati : "Non ero la sola. Ho provato a perDonare - sto andando dallo psicologo" : Avevano fatto sognare l'Italia con le loro performance romantiche a Ballando con le stelle, ma tra la maestra Anastasia Kuzmina e il suo allievo, il surfer Francisco Porcella, è già finita. A rivelarlo la stessa Kuzmina a Diva & Donna, che ha spiegato i motivi di questa storia al capolinea: Ho scoperto che non era la sola nel periodo in cui siamo stati insieme... sono stata molto innamorata di lui, però se ci penso, con il senno di ...