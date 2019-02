Caffè | quante tazze bere per non rischiare effetti collaterali

dilei

(Di sabato 2 febbraio 2019)disi possonoal giorno senzaspiacevoliA svelarlo è la Food and drug administration (Fda), l’agenzia statunitense che si occupa di farmaci e salute pubblica. Secondo gli esperti esiste una soglia massima da non superare per quanto riguarda l’assunzione della caffeina, in caso contrario si rischiano insonnia, tachicardia, ansia e tremori. I medici indicano come dose giornaliera consigliata sino a 4-5 tazzine dial giorno, ma la questione è tutt’altro che semplice.La caffeina infatti non è presente solamente nel, ma anche in tantissimi altri prodotti, inoltre – come fanno notare gli studiosi – sono molti gli aspetti da prendere in considerazione. Questa sostanza si trova naturalmente nel cioccolato e nel te, ma anche in moltissimi cibi confezionati, bibite e integratori ...