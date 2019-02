Bologna | Mihajlovic | So come battere l' Inter | dipenderà da noi

Inter-Bologna - probabili formazioni : Mihajlovic riparte dalla difesa a 4 : INTER BOLOGNA probabili formazioni – Nemmeno il tempo di archiviare i quarti di finale della Coppa Italia che hanno sancito le clamorose eliminazioni di Juventus, Napoli, Roma e appunto Inter. La Lazio si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia battendo ai rigori i neroazzurri a San Siro per 5-4. Tutto nel finale di partita. Al 108′ […] L'articolo Inter-Bologna, probabili formazioni: Mihajlovic riparte dalla difesa a 4 ...

Calciomercato Bologna : Mihajlovic ritrova 2 granata - i dettagli : Il nuovo Bologna di Sinisa Mihajlovic acquista 2 calciatori del Torino, ovvero Edera e Lyanco, entrambi voluti fortemente dall’ex tecnico granataCalciomercato / SERIE A – Ancora ribaltamenti in casa Bologna, dove la pesantissima sconfitta subita contro il Frosinone, ha causato un grande effetto domino. Oltre all’esonero di Pippo Inzaghi e al ritorno dopo 10 anni di Sinisa Mihajlovic sulla panchina rossoblù, la dirigenza ...

La gaffe di Mihajlovic al Bologna : 'Voi romagnoli gente brava e gentile' : "Sono stato qui dieci anni fa, Bologna è una città meravigliosa. Voi romagnoli siete gente brava e gentile. Io qui mi sono trovato bene anche se ci sono state delle incomprensioni. Ma è acqua passata".

Bologna - Mihajlovic si presenta : 'Credo davvero nella salvezza' : 'Sono convinto che il Bologna si può salvare. È un compito difficile, ma io sono fiducioso e credo che anche i giocatori lo siano. Se poi non sarà così, in qualche modo li convincerò'. Sinisa ...

Bologna - Mihajlovic svela : “non ce la facevo più a stare a casa. Salvezza? Sono sicuro che ce la faremo” : Il nuovo allenatore del Bologna si è presentato oggi in conferenza stampa, sottolineando di essere convinto di raggiungere la salvezza “Sono convinto che il Bologna si possa salvare. E’ un compito difficile, ma io Sono fiducioso e credo che anche i giocatori lo siano. Se poi non sarà così, in qualche modo li convincerò“. Sinisa Mihajlovic si presenta così all’inizio della sua nuova avventura a Bologna. “Sono ...

Mihajlovic allenatore del Bologna - le foto della Ten Years Challenge rossoblù : L'allenatore serbo torna ad allenare la squadra rossoblù a 10 anni di distanza dalla sua prima esperienza in Emilia. Quell'avventura rappresentò il suo debutto su una panchina di Serie A, ma adesso ...