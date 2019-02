Torna Dr Mario | Nintendo annuncia un nuovo videogioco per iOS e Android

optimaitalia

: Mario torna a indossare il camice bianco in Dr. Mario World, un titolo per dispositivi smart il cui lancio globale… - NintendoItalia : Mario torna a indossare il camice bianco in Dr. Mario World, un titolo per dispositivi smart il cui lancio globale… - MilanTV : ?????? Alle 18 torna l'Inferno, con @mauro_suma, Mario Ielpo, Furio Fedele e @PBPcalcio! Avremo un'intervista esclusiv… - CinnyCinzia : RT @OptiMagazine: Torna #DrMario, #Nintendo annuncia un nuovo videogioco per #iOS e #Android -

(Di venerdì 1 febbraio 2019)Lo abbiamo conosciuto come un idraulico, maè stato anche sportivo, pilota di kart o dottore. Ed è proprio Dr., con i suoi baffoni e il camice impeccabilmente stirato, are a far sognare i videogiocatori. Sì perché, del tutto a sorpresa,hato di essere al lavoro su untitolo dell saga, destinato agli schermi touch dei nostri dispositivi mobile. Il gioco, denominato Dr.World, sarà realizzato in collaborazione con LINE e NHN Entertainment. La prima è nota soprattutto per Disney Tsum Tsum e Cookie Run, produzioni mobile piuttosto popolari nel mercato asiatico.Come segnalato daLife, Dr.World si propone come un classico puzzle game per iOS e, distribuito con modalità free-to-play. Questo vuol dire che potremo scaricarlo da App Store e Google Play gratuitamente, per poi approfittare all'occorrenza di eventuali ...