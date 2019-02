Pil : Conte - il 2019 sarà bellissimo : ANSA, - ROMA, 1 FEB - "Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. L'Italia ha un programma di ripresa incredibile. C'è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei ...

Italia in recessione - Pil -0 - 2%. Mai così male da 5 anni. Conte : 'niente allarmi. Di Maio accusa i governi Pd : L'Istat ha certificato un ulteriore rallentamento dell'economia Italiana nel quarto trimestre. E' il secondo calo consecutivo col segno meno. 'Le nostre misure rilanceranno la crescita nel secondo semestre' è stata la reazione del premier mentre il suo ...

Pil : Zingaretti a Conte - '3 proposte anti-recessione - governo cambi rotta' : Ho più volte indicato una possibile strategia per aumentare la crescita dell'economia migliorandone la sostenibilità ambientale e sociale. È ciò che ho chiamato Economia Giusta".

Pil - Brunetta : “Conte riferisca in Aula sulle sue capacità divinatorie. Come faceva ieri a conoscere i dati Istat?” : Nel suo intervento alla Camera Renato Brunetta (FI), nella seduta del 31 gennaio, ha chiesto che “il presidente Conte riferisca all’Aula sulle sue capacità divinatorie, visto che ieri ha anticipato dati che erano segreti fino alle 11 di oggi“. L'articolo Pil, Brunetta: “Conte riferisca in Aula sulle sue capacità divinatorie. Come faceva ieri a conoscere i dati Istat?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pil - Conte : dati transitori - non serve manovra bis : Roma, 31 gen., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non teme che l'Europa chieda una manovra bis, dopo i dati negativi sul Pil. Lo ha detto parlando ai giornalisti a margine dell'...

Pil - Conte : nessuna preoccupazione - rilancio entro il 2019 : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non è preoccupato dalla recessione tecnica certificata oggi dall'Istat con il Pil a -02,% nel quarto trimestre del 2018. "nessuna preoccupazione. A noi interessa concentrarci sul rilancio della nostra economia, che avverrà sicuramente nel 2019 perché saranno attuate le misure approvate con la manovra. Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019", ha affermato Conte. Riguardo alla ...

Conte : su Pil incidono fattori esterni : 13.09 "E' un fattore transitorio, anche agli analisti più sprovveduti non sfuggirà che c'è una guerra di dazi Usa-Cina che ci troverà tutti perdenti,guerra che si sta componendo e che incide soprattutto sull'export". Così il premier Conte. A margine dell'apertura dell'anno accademico in Cattolica a Roma, Conte dice anche:"E' una contrazione che era nell' aria,pronosticata dagli analisti e legata a fattori esterni alla nostra economia". "Non ...

