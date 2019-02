Maltempo | neve nel Cuneese | chiuso nella notte il tunnel di Tenda a Cuneo

Maltempo Regno Unito - la neve imbianca Inghilterra - Galles e Scozia : caos sulle strade bloccate [FOTO e VIDEO] : 1/15 ...

Maltempo e neve : sospese le ricerche del disperso nel Lecchese : A causa del Maltempo sono state sospese le ricerche di un 55enne di Galbiate (Lecco) scomparso dal 29 gennaio. L’attività è concentrata nella Valle San Martino, al confine tra le province di Lecco e Bergamo. I tecnici del Soccorso Alpino hanno scandagliato baite e boschi anche di notte con una ventina di tecnici. E’ stata perlustrata una vasta area, con l’ausilio di due unità cinofile, ma finora nessuna traccia del ...

Maltempo - pioggia e neve al centro-nord. Disagi in molte zone. Anche Milano si risveglia imbiancata – LE FOTO : Dal Piemonte all’Emilia-Romagna, continua il Maltempo al centro-nord. Nel Torinese e nel Cuneese la neve ha raggiunto i 40 centimetri nelle zone montuose, facendo scattare l’allerta valanghe. Scuole chiuse per precauzione ad Asti, Alessandria e Cuneo. Ottanta i centimetri attesi in Alto Adige, in particolare tra la Val d’Ultimo e le Dolomiti. Scuole chiuse Anche in dieci centri del Bergamasco, mentre a Venezia sono ...

Maltempo - Febbraio inizia con una violenta Sciroccata e scatta l’Emergenza : piogge torrenziali e venti impetuosi con caldo anomalo al Sud - tanta neve al Nord [LIVE] : 1/40 ...

Maltempo - Milano imbiancata dalla neve. FOTO : Maltempo, Milano imbiancata dalla neve. FOTO La nuova perturbazione arrivata sull'Italia ha portato i fiocchi nel capoluogo e in tutta la Lombardia fin dalle prime ore dell'alba. Attivati i piani gelo di Fs, ritardi per alcuni treni. In città non si registrano particolari disagi per il traffico. GLI ...

Maltempo - neve al nord e piogge al centro : diretta : Maltempo, neve al nord e piogge al centro: diretta Prevista per la giornata di oggi allerta neve in tutto il settentrione e piogge al centro. Attenzione in particolare a Emilia e Toscana. Interrotti i collegamenti con l'Elba. Scuole chiuse in diversi comuni Parole chiave: ...

Maltempo : parto in auto sotto la neve - mamma e bimbo stanno bene : Alle prime contrazioni mamma e papà si sono messi in strada, ma la fretta di nascere era tanta, ed il neonato è quindi venuto al mondo sotto i fiocchi di neve: è accaduto questa mattina in Val Brembilla (Bergamo). Il traffico era rallentato e la neve continuava a cadere, così il padre ha deciso di fermare l’auto all’altezza della chiesa parrocchiale di Brembilla chiamando i soccorsi: in attesa dell’arrivo dell’auto medica ...

Maltempo : neve su Milano e Lombardia : ANSA, - Milano, 1 FEB - Stamani Milano e molte altre città e paesi della Lombardia si sono svegliate sotto la neve. Dalle prime ore, infatti, come peraltro ampiamente previsto dal meteo, il capoluogo ...

Sabato 2 febbraio scuole chiuse. Allerta Maltempo e neve - in ogni regione i comuni interessati : Allerta meteo. Big Snow, la depressione di origine atlantica annunciata dagli esperti meteo, è arrivato. La neve ha iniziato a cadere su vaste zone del Nord Italia e la protezione civile ha diramato ancora una volta l’allarme. Le città si preparano da giorni all’ondata di maltempo e, in molte zone, è scatta l’ordinanza di chiusura delle scuole. Oggi le aule sono rimaste chiuse in molte aeree della Lombardia e riapriranno domani, cosa che non ...

Maltempo e neve : valanga investe auto sulla statale del Brennero in Tirolo : Incidente sulla statale del Brennero, tra gli abitati di Schoenberg e Matrei: una valanga ha investito un’autovettura che stava transitando sul tratto austriaco. Il guidatore è illeso. La slavina, con un fronte dieci metri, si è staccata da un pendio che sovrasta la strada, spingendo l’auto verso il guardrail. Sul posto la commissione valanghe e il servizio strade del land Tirolo. La strada è chiusa al traffico in entrambi le ...

Maltempo - Coldiretti : la neve è una manna per i campi secchi in inverno : Dopo un inizio inverno anomalo segnato da incendi boschivi e campi aridi per la mancanza di precipitazioni nel 2019 al nord, l’arrivo della neve è manna per le campagne in allarme per le riserve idriche sulle montagne, nei fiumi, nei laghi e nel terreno necessarie alle coltivazioni nel momento della ripresa vegetativa. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente l’arrivo della neve per scongiurare una preoccupante siccità fuori ...

Maltempo - neve a Milano : è il giorno di "Big Snow". Un morto a Torino : A Milano è arrivata la neve. Stamani la città, insieme a molti altri centri e paesi della Lombardia, si è svegliata sotto un manto bianco. Dalle prime ore, infatti, come peraltro...

Maltempo sulla Penisola - con neve al nord e piogge al Centro-Sud : Roma - Un'intensa perturbazione atlantica si prepara ad entrare in azione sull'Italia, orchestrata da un profondo minimo depressionario che si scaverà fino a raggiungere valori inferiori a 990hPa subito ad ovest dell'Italia. Darà luogo a condizioni di Maltempo soprattutto sulle regioni tirreniche e al nord, con nevicate anche sulla Val Padana centro-occidentale. VENERDÌ: La perturbazione raggiungerà la sua ...