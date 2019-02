Gianni Versace era sieropositivo? Nella serie è in cura per l' Hiv | la famiglia nega

La guardia del corpo di Lady D. : "Dopo l euro omicidio di Gianni Versace aveva paura di morire" : C'era una forte amicizia tra Lady Diana e lo stilista Gianni Versace. Il re della moda made in Italy conosciuto in tutto il mondo, è stato uno dei pochi che è riuscito a "svecchiare" l'immagine della ...

Darren Criss vince ai SAG Awards 2019 per ACS L’Assassinio di Gianni Versace e sulla sua etnia conferma : “Sono pochi i ruoli per quelli come me” : Darren Criss vince ai SAG Awards 2019 segnando una sorta di record per chi, come lui, ha sangue filippino che gli scorre nelle vene. L'attore ed ex ugola d'oro di Glee presto sarà ricordato solo per il suo importante ruolo da protagonista in American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace, quell'intenso e oscuro Andrew Cunanan che è riuscito a bucare il piccolo schermo nei mesi scorsi. In queste settimane proprio questo personaggio e il ...

Il finale di American Crime Story L’Assassinio di Gianni Versace su Rai4 il 15 dicembre con la consacrazione di Darren Criss : Mancano poche ore alla messa in onda del finale di American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace. La seconda stagione della serie antologica targata Ryan Murphy conclude questa sera il suo percorso con gli ultimi due episodi in onda per la prima volta in chiaro su Rai4 per la gioia dei fan di Darren Criss che questa sera darà grande prova di sé nei panni di un Andrew Cunanan ormai al tramonto. Le ultime scene lasceranno ancora al ...

American Crime Story L’Assassinio di Gianni Versace verso il gran finale tra coming out e depressione : anticipazioni 8 e 15 dicembre : Il finale di American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace è ormai dietro l'angolo e il pubblico di Rai4 passerà un'intensa settimana in compagnia di un brillante Darren Criss, nei panni di Andrew Cunanan, e di un rivoluzionario Edgar Ramirez, in quelli dello stilista italiano. Gli ultimi tre episodi della serie firmata da Ryan Murphy andranno in onda la prossima settimana, il 15 dicembre, sempre nel prime time di Rai4 ma oggi ...

Golden Globe 2019 - le nomination della tv le vince American Crime Story (The Assassination of Gianni Versace) : Il bello delle nomination televisive ai Golden Globe è che, dato il moto ondivago delle stagioni, sono una continua sorpresa. I titoli molto popolari, quelli a cui siamo un po’ tutti affezionati, vanno e vengono a causa dei tempi di lavorazione o perché non tutte le stagioni sono ugualmente buone, così spunta sempre qualche new entry che a suo modo si divide con loro il nostro ‘amore’. In questo senso le candidature al globo ...

Golden Globe 2019 - tutte le nomination : The Assassination of Gianni Versace il più nominato : Giovedì 6 dicembre 2018, alle 14.00 ore italiane si è tenuta la la cerimonia che renderà note al pubblico tutte le nomination per i 76esimi Golden Globe del 2019. Insieme con gli Oscar e gli Emmy, è il più importante riconoscimento al mondo per quanto riguarda l’intrattenimento di cinema e televisione e precede proprio gli Oscar a livello temporale. Lo scorso anno hanno dominato le varie assegnazioni nell’ambito soprattutto ...

American Crime Story L’Assassinio di Gianni Versace su Rai4 tra Lee Miglin e Jeffrey Trail : anticipazioni 1 e 8 dicembre : Si rinnova questa sera l'appuntamento con American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace. La serie tv firmata da Ryan Murphy torna in onda oggi, 1 dicembre, dalle 21.05 con altri due episodi e dopo l'ottimo risultato ottenuto agli esordi in termini di ascolti. Il nuovo capitolo dello show ha conquistato il pubblico Americano qualche mese fa e si prepara a fare lo stesso con quello italiano al suo primo passaggio in chiaro. Altro giro di ...

American Crime Story L’Assassinio di Gianni Versace debutta su Rai4 : tutto quello che il pubblico non sa sulla serie : American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace non è quello che tutti si aspettano. Chi non ha visto già gli episodi del secondo capitolo della serie antologica di Ryan Murphy non sa ancora quello che si troverà davanti a partire da oggi, 24 novembre, su Rai4, ovvero tutto quello che non dovrebbe essere: non ci sarà una caccia agli indizi e alle prove contro Andrew Cunanan, non ci sarà un processo e nemmeno il racconto in stile documentario ...

L'Assassinio di Gianni Versace prima puntata : trama episodi 24 novembre 2018 : L'Assassinio DI Gianni Versace prima puntata. Arriva in chiaro su Rai 4 la seconda stagione della serie tv American Crime Story con il primo appuntamento sabato 24 novembre 2018. Andranno in onda due episodi alla settimana.