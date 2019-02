Dainese e AGV partner Sky Racing Team VR46

motorinolimits

: ?? Super Sconti Dainese, AGV e Airoh...fino al -45%!!! ?? ?? Ma Affrettati hai solo poco Tempo!!! ??Occhio al Countdo… - motoabb : ?? Super Sconti Dainese, AGV e Airoh...fino al -45%!!! ?? ?? Ma Affrettati hai solo poco Tempo!!! ??Occhio al Countdo… - Wolf13Winter : @Petrux9 @DucatiMotor Però Dainese/agv potavi averle quest anno -

(Di venerdì 1 febbraio 2019)e AGV saranno per la sesta stagione consecutiva Official Safetydello Sky. Il Motomondiale 2019, che prenderà il via in Qatar il 10 marzo, vedrà schierati con i colori deli piloti Luca Marini, Nicolò Bulega, Dennis Foggia e Celestino Vietti Ramus.e AGV rinnovano la loro missione … L'articoloe AGVSkyMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.