Scoppia il “Trottolino Amoroso-gate” Rettore | “Una menata” | Vanoni | “Canzone per bimbi”

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Le opinioni dei giudici di Ora o Mai Più su Vattene Amore di Amedeo Minghi sono diventate un caso: ora è. L’antefatto: sabato scorso Ornella, Donatellae Red Canzian si sono “permessi” di criticare la canzone portata al successo dallo stesso Minghi con Mietta nel 1990, che nello studio dello show del sabato sera di Rai1 è risuonata grazie al duetto con Annalisa Minetti. “E’ una menata galattica”, ha detto laè una canzone da bambini, a me fa ridere”, le ha dato corda la. “Ho sempre pensato che fosse un brano debole”, l’opinione di Canzian.Opinioni, dicevamo, ma non per Amedeo Minghi e famiglia. Se il cantautore si è limitato a ringraziare sui social tutti coloro che sono intervenuti sul web per difendere la canzone, le figlie hanno preso una posizione più netta, pretendendo delle ...