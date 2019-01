Quarti Coppa-Italia,Inter-Lazio 4-5 dcr

: ???? Coppa Italia, quarti di finale ?? #FiorentinaRoma 7-1 ? #Chiesa (7’) ? #Chiesa (18’) ? #Kolarov (28’) ? #Muriel… - SkySport : ???? Coppa Italia, quarti di finale ?? #FiorentinaRoma 7-1 ? #Chiesa (7’) ? #Chiesa (18’) ? #Kolarov (28’) ? #Muriel… - juventusfc : Su @JuventusTV i quarti di Coppa Italia cominciano prima ?? Segui la diretta del pre-partita a Bergamo e le intervi… - ASRomaFemminile : Tutti i gol dell'andata dei quarti di Coppa Italia: #RomaCFRoma 3?-6?! ???? Daje #ASRomaFemminile! ???? -

Laconquista la semifinale ai rigori dopo l'1-1 al 120' (0-0 al 90'). Per l'decide errore di Nainggolan Nei 90', non frenetici, incredibili occasioni sciupate da Candreva e poi Caicedo e Lautaro proprio nel recupero. In precedenza sollecitato Handanovic che dice di no a Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic.All'overtime parata di Strakosha su zuccata di Icardi. Al 108' si rompe l'equilibrio con il tiro sporco di Immobile che beffa Handanovic.Nel recupero ingenuità di Milinkovic su D' Ambrosio: Icardi segna il rigore (125')(Di venerdì 1 febbraio 2019)