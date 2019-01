New York | creato dispositivo che traduce i pensieri in parole

Boston asfalta Charlotte. Doncic sbanca New York : I Celtics, ancora privi Kyrie Irving, maltrattano gli Hornets grazie a un'ottima prestazione collettiva che vale il 2° successo consecutivo, il 7° nelle ultime 8 partite. Coach Stevens può sorridere ...

Il mondo dello sport a lutto : addio a Leo Cenci - gareggiò alla Maratona di New York nonostante il tumore : Il mondo dello sport dice addio a Leo Cenci: il fondatore della onlus “Avanti tutta” che gareggiò alla Maratona di New York nonostante il tumore E’ morto stamattina in ospedale a Perugia Leonardo Cenci, che aveva fondato la onlus “Avanti Tutta” per il sostegno ai malati di cancro. Cenci, malato da sei anni, era stato insignito dal Presidente della Repubblica come “esempio civile per il suo impegno nello ...

Morto Leonardo Cenci : malato di cancro - a novembre corse la maratona di New York : Leonardo Cenci, di Perugia, è deceduto a soli 46 anni, dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro che lo aveva colpito 6 anni fa. L'atleta era stato anche nominato nel febbraio 2017 Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella. Leonardo Cenci e la sua storia Leonardo Cenci è stato l'unico maratoneta italiano a correre ben due maratone di New York, nonostante la malattia. Quella di ...

New York - giovane mamma 22enne cade dalle scale della metro e muore : Una terribile tragedia si è verificata a Manhattan, New York. Una giovane mamma di 22 anni, Malaysia Goodson, ha perso la vita dopo una rovinosa caduta dalle scale della metropolitana. La donna stava scendendo dalle scale per recarsi verso uno dei treni, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è caduta sulla piattaforma sottostante. Nell'immediatezza dei fatti, la giovane è stata soccorsa e trasportata ...

Morto Leonardo Cenci - simbolo della lotta al tumore : aveva fatto due volte la maratona di New York. «Adesso corri in cielo» : Era stato insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella come 'esempio civile' per il suo impegno nello sport. Il fondatore di Avanti tutta ha tra l'altro corso per due volte la maratona ...

Dramma a New York - mamma con il passeggino muore cadendo dalle scale della metropolitana : Il Dramma a Manhattan. La 22enne Malaysia Goodson stava trasportando la figlia di un anno in passeggino. La notizia ha riacceso i riflettori sulle precarie condizioni della metropolitana nella Grande Mela: poche sono le stazioni provviste di ascensori.Continua a leggere

New York : accelera Whirlpool : Seduta decisamente positiva per Whirlpool , che tratta in rialzo del 7,81%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Whirlpool evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline ...

New York : nella bufera Arista Networks : A picco Arista Networks , che presenta un pessimo -3,85%. L'andamento di Arista Networks nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare ...

New York : giornata nera in Borsa per Callaway Golf : Retrocede molto la società che produce attrezzature da Golf , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,20%. La tendenza ad una settimana di Callaway Golf è più fiacca rispetto all'...

New York : scatto rialzista per Transdigm : Brilla Transdigm , che passa di mano con un aumento del 7,08%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Transdigm rispetto all'indice, ...

New York : amplia il rialzo Dover : Protagonista Dover , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,22%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Dover più pronunciata ...

New York : ingrana la marcia Pacific Gas & Electric : Effervescente Pacific Gas & Electric , che scambia con una performance decisamente positiva del 15,32%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa ...

New York : Abercrombie & Fitch scende verso 20 - 85 M - Dollaro USA : Aggressivo ribasso per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano in perdita del 2,23%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la ...

Giornata del ricordo - a New York si leggono in strada i nomi delle vittime italiane della Shoah : Questa e' politica, anche quando tragiche possono essere le conseguenze. La Shoah e' altro, e contro quello scempio serve l'unita' delle persone di buona volonta'. Per questo e' importante che la ...