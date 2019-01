Navigator | corsi già disponibili sul web

Bongiorno : nessun Navigator da concorsi Pubblica amministrazione : I navigator , che dovranno occuparsi di formare e trovare le offerte di lavoro ai destinatari del reddito di cittadinanza, non possono essere presi dalle liste dei vincitori di concorso della Pubblica amministrazione . Lo ha spiagato durante un question time alla Camera la ministra per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno . "Con specifico riguardo ad attività di Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, che si occuperà ...

Reddito di cittadinanza - il "caos" dei Navigator e il business dei corsi di formazione : C'è chi ha già fiutato il business e chi spera di organizzare tutto in tempo per l'avvio del Reddito di cittadinanza. L'affare è quello messo su da alcuni istituti privati per l'organizzazione di corsi a pagamento per la nuova figura di orientatore al lavoro, ovvero i navigator, coloro che - come specificato dal ministro dell'interno Luigi Di Maio - si occuperanno di seguire passo dopo passo i beneficiari del Reddito di cittadinanza, ...