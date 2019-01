La settimana dei fatti - Rotocalco n 5 del 30 gennaio 2019

Milano. In Municipio 5 settimana dedicata al tema dei migranti : L’associazione culturale “PACTA Arsenale dei Teatri”, con il patrocinio del Municipio 5, realizza il “Progetto Foreign” dal 19 al 24

Perugia : La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. : Il presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane di Perugia Annarita Caponera: «le divisioni esistenti sono causa dell'ingiustizia... occorre pregare per la riconciliazione» , UMWEB, Perugia. Nell'...

GOLFTV - copertura live gratuita sui social dei tornei della settimana in corso : GOLFTV ha annunciato una grande novità per gli appassionati italiani per i tornei del PGA Tour e dello European Tour. La novità riguarda infatti la copertura gratuita live delle prime due giornate sulle piattaforme Twitter e Facebook di GOLFTV e Eurosport e sul sito web di Eurosport dei tornei della settimana in corso. Questa speciale iniziativa verrà inaugurata in occasione dei seguenti eventi e gli...

Decreto sicurezza - Conte vede l Anci. Salvini 'Non cambia di una virgola'. Tutte le divisioni in una settimana da resa dei conti : Sarà una settimana caldissima per il governo. Con incontri delicati, per il premier, già domani. E i provvedimenti bandiera di Lega e Cinquestelle che dovrebbero avere il varo definitivo. Anche se ...

Oroscopo Paolo Fox : previsioni settimanali con la classifica dei segni : Mezzogiorno in Famiglia, Oroscopo Paolo Fox della settimana: le previsioni e la classifica Come ogni domenica, anche oggi, 13 gennaio 2019, a Mezzogiorno in Famiglia Paolo Fox ha svelato le sue previsioni dell’Oroscopo settimanale con la classifica dei 12 segni zodiacali, fornendo indicazioni su amore, lavoro, fortuna, denaro, salute, ecc. Nel programma del mezzogiorno di Rai2 condotto da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio ...

NBA All-Star Game 2019 – Seconda settimana di voti : resistono Doncic e Rose - ecco le scelte dei fan [FOTO] : L’NBA ha aggiornato i voti dei fan in vista dell’All-Star Game dopo la Seconda settimana di votazioni: LeBron James e Antetokunmpo ancora in testa, resistono Doncic e Rose Come ogni giovedì, l’NBA ha pubblicato un aggiornamento sulle votazioni in vista del prossimo All-Star Game. I fan sono stati chiamati ad esprimere la loro preferenza per regalare un pass per la ‘Notte delle stelle’ ai propri beniamini. ...

Slitta alla prossima settimana il Consiglio dei ministri su Reddito e Quota 100 : Il Consiglio dei ministri per dare il via libera al maxi-decreto che include Reddito di cittadinanza e Quota 100, tranne sorprese dell'ultimo minuto, dovrebbe Slittare alla settimana prossima. Secondo quanto si apprende, un Cdm si dovrebbe comunque tenere questo pomeriggio, ma non avrà all'ordine del giorno né il maxi-decreto né la nomina del nuovo presidente della Consob.Il Cdm dovrà esaminare alcuni provvedimenti in ...

TRAPANI : CONTROLLI DEL FINE settimana 2 ARRESTI E 4 DENUNCE DEI CARABINIERI : CONTROLLI a tappeto e massima attenzione verso ogni tipologia di reati posta DAI CARABINIERI della Compagnia di TRAPANI che in questo weekend hanno tratto in arresto due tunisini per i reati di ...

Hades : il gioco dei creatori di Bastion e Pyre riceverà il primo grande aggiornamento la prossima settimana : Supergiant Games ha sorpreso tutti quando ha rivelato il suo nuovo gioco Hades, un isometrico hack e slash rogue-lite, ai The Game Awards 2018. Il titolo è già disponibile su PC ma nel periodo di Accesso Anticipato sarà un'esclusiva di Epic Games Store.Come riporta Gamingbolt, lo sviluppatore ha rivelato attraverso il proprio account Twitter ufficiale che il primo grande aggiornamento per Hades arriverà il 15 gennaio. Ulteriori dettagli saranno ...

Sembra che lavorare 4 giorni a settimana migliori l'efficienza dei dipendenti : Se un cliente della Planio, società di software per la gestione di progetti, chiama il venerdì mattina in ufficio risponde la segreteria telefonica, un messaggio spiegherà che per lavorare meglio la Planio ha deciso di lavorare meno. Non è una scelta così rivoluzionaria come si potrebbe pensare, quella del fondatore Jan Schulz-Hofen, in realtà è esattamente in quella direzione che si sta muovendo ...

Meteo - il freddo dei giorni scorsi era solo un assaggio : inizia una settimana polare : Il Meteo del 2019 è partito subito forte: abbondanti nevicate hanno imbiancato le regioni centro-meridionali fin sulle coste, con i fiocchi che si sono spinti fino alla città di Palermo, mentre l’Appennino abruzzese e molisano venivano letteralmente travolti da imponenti nevicate. Ma cosa dobbiamo attenderci per la prossima settimana? L’alta pressione tornerà ad invadere con prepotenza il nostro Paese oppure il maltempo invernale ...

La diffusione dei risultati delle elezioni nella Repubblica Democratica del Congo è stata posticipata di una settimana : La pubblicazione dei risultati delle elezioni nella Repubblica Democratica del Congo è stata posticipata di una settimana, scrive AFP. In Repubblica Democratica del Congo si è votato il 30 dicembre, in quello che si spera possa essere il primo democratico passaggio di

NFL 2019 - risultati 17esima settimana : delineata la griglia dei playoffs - New Orleans Saints e Kansas City Chiefs teste di serie : Si è conclusa la stagione regolare della NFL con la 17esima settimana, che ha regalato le ultime emozioni prima della post-season che scatterà da sabato e ci porterà fino al SuperBowl di Atlanta. Si è andata, quindi, a delineare la griglia dei playoffs, con le 12 squadre qualificate (6 per Conference) che ora sanno quali saranno i loro destini nel momento clou della stagione. Nella AFC sono i Kansas City Chiefs ed i New England Patriots le prime ...