Fisco - Garavaglia : 2020 anno Flat Tax : 20.52 "L' anno venturo sarà l' anno della Flat Tax per i dipendenti e per le persone fisiche". Lo annuncia il sottosegretario all'Economia, Garavaglia , intervistato dal Sole 24 Ore a Tele Fisco 2019. "Si inizierà subito con la prossima legge di bilancio con la prima aliquota Irpef che taglieremo di 3 punti percentuali portandola dal 23% al 20%". Poi verrà completato il processo, "e quindi Flat Tax vera e anche quoziente familiare", ha aggiunto. ...

TeleFisco - Massimo Garavaglia : 'Per noi la fattura elettronica è una follia' : Oggi 31 gennaio è iniziato Telefisco 2019 il Convegno organizzato ogni da "Il Sole24ore" e che è giunto alla sua ventottesima edizione. Ad aprire i lavori del Convegno è stata una lunga intervista al Sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia che ha affrontato diversi temi importanti per il mondo professionale e imprenditoriale, ma anche per i cittadini comuni. Ma il cuore dell'intervista al Sottosegretario si è concentrato sulla fattura ...