optimaitalia

: Falso annuncio con #GabrielGarkoMorto in un incidente stradale: bufala del 31 gennaio - GioPao9 : Falso annuncio con #GabrielGarkoMorto in un incidente stradale: bufala del 31 gennaio - OptiMagazine : Falso annuncio con Gabriel Garko morto in un incidente stradale: bufala del 31 gennaio - mafaldina61 : RT @BottaAdv: SIGNORI DE @LA7 @PiazzapulitaLA7 @corradoformigli in merito al vostro ignobile e falso video su Conte e Merkel, vi annuncio… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019)Sta davvero spopolando oggi 31una nuovache ci parla didopo essere stato protagonista di unnelle scorse ore. Come sempre avviene in questi casi, infatti, non viene citata alcuna fonte, ma semplicemente si utilizza un post Facebook, nel tentativo di ottenere "mi piace" e ricondivisioni in grado di far aumentare la notorietà di determinate pagine. Stando a quanto riportato poco fa da bufale.net, però, le ultime notizie sul presentatore TV, finito sul grande schermo qualche anno fa grazie al Festival di Sanremo, sono assolutamente incoraggianti.La notizia odierna diva collocata sulla medesima lunghezza di quella che qualche tempo fa vide protagonista sulle nostre pagine un altro personaggio televisivo, vale a dire Marco Liorni. Insomma, di tanto in tanto tocca imbattersi in bufale di cui faremmo volentieri ...