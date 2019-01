Elettricità generata dal calore grazie a una speciale carta prodotta dai batteri

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 gennaio 2019) I ricercatori dell’Istituto di Scienza dei Materiali di Barcellona (ICMAB-CSIC) hanno creato unatermoelettrica sostenibile e riciclabile. È composta da cellulosa ricavata daiin laboratorio, con l’aggiunta di piccole quantità di nanotubi di carbonio conduttivi. È una materiale termicamente più stabile dei precedenti, che in prospettiva potrebbe essere impiegato per generaredalresiduo dei dispositivi di alimentazione nel campo dell’Internet degli Oggetti o dell’industria 4.0.che potrebbe poi essere impiegata per alimentare sensori di piccole dimensioni, come quelli a uso medico e sportivo.Anche se poco noti al grande pubblico, i materiali termoelettrici sono in grado di convertire ilresiduo in energia elettrica. Sono oggetto di moltissimi studi perché dovrebbero consentire di utilizzare in modo efficiente ...