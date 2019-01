Coppa Italia | quarti di finale | Inter-Lazio in diretta su Rai2

LIVE Inter-Lazio - DIRETTA Coppa Italia calcio : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si gioca questa sera il match tra Inter e Lazio, valevole per i quarti di finale in gara unica della Coppa Italia 2018-2019. Teatro della sfida è lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La sfida, nel corso della Serie A, si è già disputata alla fine dello scorso ottobre, ed ha visto il successo nerazzurro all’Olimpico di Roma per 0-3. Le cose, nel frattempo, sono cambiate: sia l’Inter che la Lazio non stanno attraversando il miglior ...

India-Italia - Coppa Davis 2019 : effettuato il sorteggio. Il programma completo : apre Seppi nella prima giornata - poi Berrettini : I due capitani, Corrado Barazzutti e Mahesh Bhupathi, hanno svelato le proprie carte nel sorteggio del turno preliminare di Coppa Davis tra India e Italia, che si aprirà domani a Calcutta, nel sorteggio tenutosi poche ore fa. Sarà Andreas Seppi, come da previsioni, ad assolvere il ruolo di numero uno azzurro in questa due giorni nuova e inedita dell’Insalatiera: l’altoatesino incontrerà il numero 133 del ranking ATP Ramkumar ...

Atalanta Juventus 3-0 - quarti di finale Coppa Italia [VIDEO HIGHLIGHTS] : Il non c’è due senza tre non vale in Coppa Italia per la Juventus, fin lì imbattuta in Italia da 9 mesi e in trasferta addirittura da 14 (3-2 dalla Samp nel novembre 2017) che nel quarto secco in casa dell’Atalanta non triplica il passaggio del turno delle due edizioni precedenti (ottavo casalingo e semifinali) […] L'articolo Atalanta Juventus 3-0, quarti di finale Coppa Italia [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e ...

Fiorentina Roma 7-1 - quarti di finale Coppa Italia [VIDEO HIGHLIGHTS] : La Fiorentina umilia la Roma e vola in semifinale di Coppa Italia per la quarta volta sotto la gestione Della Valle L'articolo Fiorentina Roma 7-1, quarti di finale Coppa Italia [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Coppa Italia - la Juve travolta ed eliminata dall'Atalanta : Il sogno del Triplete finisce in mille pezzi, picconato da Castagne e, due volte, da Zapata: la Juventus, umiliata, abbandona la Coppa Italia sollevata per quattro anni di fila, sarà l'eccellente ...

Dove vedere la Coppa Italia 2018-19 in diretta TV o streaming : Dove vedere la Coppa Italia 2018-19 in diretta TV o streaming Coppa Italia 2018-2019 in diretta Tv Rai La Coppa Italia 2018-19, giunta alla 72a edizione, sarà appannaggio della Rai. La TV di Stato ha infatti bruciato Mediaset all’ultimo minuto e si è aggiudicata i diritti per la trasmissione in chiaro degli incontri di questo torneo. Una soddisfazione per Viale Mazzini che aveva perso i diritti dei Mondiali di Russia 2018 in favore ...

Video/ Fiorentina Roma - 7-1 - : gli highlights della partita - quarti Coppa Italia - : Video Fiorentina Roma , risultato finale 7-1, : gli highlights e i gol della partita di Coppa Italia, per i quarti di finale. Clamoroso dominio viola.

Video/ Atalanta-Juventus - 3-0 - : highlights e gol della partita - quarti Coppa Italia - : Video Atalanta-Juventus , risultato finale 3-0, : highlights e gol della partita valevole per i quarti di Coppa Italia. Serata da sogno per gli orobici.

Pagelle/ Atalanta-Juventus - 3-0 - : i voti della partita - quarti Coppa Italia - : Pagelle Atalanta-Juventus , 3-0, : i voti ai protagonisti della partita valevole per i quarti di Coppa Italia. Serata da sogno per la Dea.

India-Italia - Coppa Davis 2019 in tv : su che canale vederla gratis e in chiaro. Orari e programma : La nuova Coppa Davis sta per cominciare. L’edizione 2019, quella della rivoluzione, parte per l’Italia dalla sfida con l’India. Si giocherà venerdì e sabato al Calcutta South Club e soprattutto lo si farà sull’erba, superficie poco amata dagli azzurri e che può dare un grosso vantaggio ai padroni di casa. Il capitano azzurro Corrado Barazzutti ha convocato per questo impegno Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Marco ...

Inter-Lazio oggi (31 gennaio) - Coppa Italia : orario d’inizio e come vederla in tv. Probabili formazioni : oggi giovedì 31 gennaio (ore 21.00) si gioca Inter-Lazio, quarto di finale della Coppa Italia 2019 di calcio. Si chiude il programma di questo turno della competizione con l’attesissima sfida di San Siro, in palio un posto nella semifinale da giocare poi contro il Milan: ci sarà un derby della Madonnina da disputare in andata-ritorno oppure un nuovo confronto tra i rossoneri e i capitolini? Si preannuncia una sfida vibrante e avvincente, ...

Tabellone Coppa Italia calcio 2019 - gli incroci e gli accoppiamenti fino alla finale. Programma - orari - date e risultati : La Coppa Italia 2019 di calcio entra nel vivo con l’entrata delle big, le migliori otto squadre dell’ultima Serie A. Dagli ottavi di finale si incomincia a fare tremendamente sul serio, il Tabellone a eliminazione diretta è pronto per regalare partite mozzafiato e grandi emozioni con tutte le grandi chiamate e dare il meglio per proseguire la propria avventura nel torneo. La Juventus deve difendere il torneo e incomincerà la propria ...

Juve eliminata in Coppa Italia. Allegri : “Noi out? Saremo più liberi” : La Juve marziana eliminata in Coppa Italia fa clamore. Il 3-0 subito a Bergamo è pesantissimo. Mister Max Allegri, allontanato

Coppa Italia : la Juventus cade a Bergamo e dice addio al possibile triplete : Dopo Milan e Fiorentina, la terza squadra ad approdare in semifinale di Coppa Italia Tim è l'Atalanta che a gran sorpresa annienta la Juventus nei Quarti di finale con un secco 3-0 e sancisce la fine del sogno bianconero di un possibile "triplete". Una prestazione extraterrestre quella della squadra nerazzurra allenata da Gianpiero Gasperini, padrona del campo dall'inizio alla fine, che ferma la Juventus grazie alla rete di Castagne e alla ...