Barcellona | Messi ora è un leader vero E quel rigore regalato a Coutinho

Roma - Monchi : 'Zaniolo? Ho scritto Messi su un foglio - forse domani vado a Barcellona e lo prendo. Su Barrios...' : Monchi , direttore sportivo della Roma , parla a Rai Sport prima della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina: ' Vida e Barrios? Non posso dire niente perché nessuno dei due gioca nella Fiorentina . Oggi per me l'importante è la partita, il mercato ...

Barcellona - Leo Messi è la prima icona vivente del Cirque du Soleil : L'appuntamento è per il 10 ottobre , naturalmente a Barcellona : sarà il debutto mondiale dello show che il Cirque du Soleil ha immaginato e creato su Leo Messi , la prima icona vivente scelta dal ...

Barcellona - Boateng stenta a crederci : “è un dono giocare al fianco di Messi” [GALLERY] : Kevin Prince Boateng al settimo cielo dopo l’approdo al Barcellona, il calciatore ha salutato il Sassuolo per volare in blaugrana “Non ho ancora parlato con l’allenatore ma so che non sarò titolare. Sono qui per la mia esperienza e per dare una mano, giocare al fianco dei migliori giocatori e dell’attaccante più forte del mondo è un onore“. Sono le parole entusiastiche del neo acquisto del club blaugrana, ...

Barcellona - la gioia di Boateng : 'Voglio rimanere qui a lungo - Messi è il migliore al mondo' : ... Boateng ha risposto con il sorriso: "Messi è il miglior calciatore del mondo e degli ultimi 10 anni. Giocare con lui e Suarez è senza dubbio un grande onore. Leo è il migliore del mondo, Suarez è ...

Dembélé-Suarez-Messi gol. Il Barcellona corre in Liga : Nessun rallentamento per il Barcellona. La corsa in vetta alla classifica prosegue con la settima vittoria consecutiva nonostante qualche sofferenza di troppo. La vittima di turno è il Leganes, ...

Coppa del Re - Barcellona-Levante 3-0. Gol di Dembélé - doppietta - e Messi : Messi si traveste ancora da extraterrestre e il Barça vola ai quarti. Senza storia l'esito della sfida contro il Levante, che non riesce a difendere al Camp Nou il 2-1 ottenuto all'andata e crolla ...

Liga : Messi-show - 400 gol e il Barcellona vola : TORINO - L'Atletico Madrid chiama, il Barcellona risponde. Messi , che all'Eibar ha segnato più di ogni altro giocatore nella Liga, raggiunge i 400 centri in campionato. È il secondo a riuscirci nella ...

Liga : il Barcellona vince e Messi fa 400 in Liga - l'Atletico Madrid resta a -5 : Bella vittoria del Barcellona sull'Eibar , con l' Atletico Madrid , reduce dalla vittoria sul Levante, 1-0 grazie al rigore di Griezmann, che resta a -5. Ma a fare notizia nel 3-0 del Camp Nou è ...

Liga - Barcellona facile : Messi firma il gol n. 400 : His goat-ness. pic.twitter.com/n671ZPBphs - FC Barcelona, @FCBarcelona, 13 gennaio 2019 Tre gol per prolungare la fuga in vetta alla classifica . Digerito il k.o. nell'andata degli ottavi di coppa del ...

Roma - siparietto col Barcellona su Messi e...contro Ronaldo : Insomma, lo sapete bene chi è il migliore del mondo nella continua lotta con Cristiano Ronaldo. Messi, https://t.co/wpUFpxeiUw - AS Roma English, @ASRomaEN, 10 gennaio 2019

Barcellona - Messi-Suarez in ospedale : bambini in lacrime : In questo periodo di feste non tutti i calciatori sono in vacanza, c'è chi ha scelto di passare il proprio tempo libero per regalare un sorriso a chi è in difficoltà. Una delegazione del Barcellona , ...

Messi risponde all'invito di Ronaldo : 'Io in Italia? Sto bene al Barcellona. La nostra è stata una rivalità sana' : Non ho bisogno di alcun cambiamento, sono nella miglior squadra del mondo. Le mie sfide ed i miei obiettivi si rinnovano ogni anno e non voglio andare via". Nostalgia di Pep e... Neymar! In quattro ...

Barcellona - Messi : 'Vorrei lavorare di nuovo con Guardiola' : ' Dembelé puo' essere uno dei migliori al mondo. E' giovane e si sta adattando. E' un bravo ragazzo e lo aiuteremo ' ha detto a proposito del giovane talento. ' Con Neymar siamo amici, ma la vedo ...

Barcellona - Messi a tutto tondo : “Tornerei a lavorare con Guardiola. Su Cristiano Ronaldo…” : In una interessante intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, Lionel Messi ha toccato molti dei temi che lo riguardano e che ne hanno caratterizzato la carriera, dal Pallone d’Oro a Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda il prestigioso riconoscimento, l’argentino dice di non essere stato sorpreso dall’incoronazione di Modric: “Non mi ha sorpreso o deluso la quinta posizione finale in classifica. Dico la ...