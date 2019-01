Barcellona | Denis Suarez all' Arsenal Wolverhampton | riscattato Jonny

Barcellona su Christensen - Denis Suarez per il Milan : Il quotidiano Sport fa il punto sul mercato del Barcellona : offerta al Chelsea per il difensore danese Andreas Christensen , seguito pure dal Milan . Che a sua volta torna sulle tracce di un centrocampista del Barca:...

Calciomercato Milan - a gennaio può arrivare Denis Suarez del Barcellona (RUMOURS) : C'è grande delusione in casa Milan dopo il brutto pareggio ottenuto contro il Torino, in quella che può considerarsi come una giornata storta per la squadra di Elliot. I tifosi rossoneri sono molto delusi dalle prestazioni della squadra di Gennaro Gattuso, che ha sicuramente bisogno di rinforzi per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Leonardo e Maldini stanno lavorando con grande attenzione per gennaio e hanno messo nel mirino ...