UK | bimba di 14 mesi si incastra un dito in una sedia pieghevole | rischia di perderlo

bimba di 15 mesi muore di sepsi. Il dolore dei genitori : “I medici non ci hanno ascoltato” : La piccola Evie Crandle, una Bimba di quindici mesi, è morta il 16 aprile dello scorso anno di sepsi due giorni dopo che i suoi genitori l’avevano portata in ospedale e i medici l’avevano rimandata a casa con farmaci per abbassare la febbre.Continua a leggere

Caserta - bimba di 9 mesi muore in ospedale : disposta l'autopsia : La Polizia sta effettuando accertamenti sulla morte di una bimba di nove mesi di nazionalità ghanese, avvenuta all'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca. La piccola è giunta al...

Napoli - bimba di 18 mesi costretta a chiedere l'elemosina in strada : denunciati i genitori : Era costretta a stare per strada al freddo e al gelo, a soli diciotto mesi di vita, dai suoi genitori, che la sfruttavano per racimolare l'elemosina tra le vie di Napoli. Grazie alla segnalazione da parte di alcuni passanti del Centro direzionale, che si sono accorti di questa condotta poco piacevole a cui la bimba di circa un anno e mezzo era stata addestrata. La piccola allungava la mano per chiedere del denaro a chiunque le passasse davanti. ...

Non respira più in culla - bimba di 7 mesi muore dopo il ricovero : “Colpa di un rigurgito” : La piccola di Grumolo delle Abadesse era stata ricoverata d'urgenza mercoledì sera dopo che i genitori l'avevano trovata cianotica nella sua culla. Sembrava dormisse ma in realtà non stava respirando. I medici dell'ospedale San Bortolo hanno tentato in tutti i modi di tenerlo in vita, ma stamattina la bimba è deceduta.Continua a leggere

bimba scomparsa a 20 mesi - il papà : “Morta soffocata - le ho dato fuoco” : La polizia sta cercando il corpicino della piccola Esperanza Lara, la Bimba di 20 mesi scomparsa lo scorso 23 dicembre e di cui sono stati arrestati due giorni fa i genitori. Sulla Statale 130 tra Cagliari e Carbonia c’è attività per la ricerca dei resti della Bimba rom: la Squadra Mobile della Questura di Cagliari e la Scientifica stanno effettuando le ricerche lungo la strada che i genitori Slavko Seferovic e Dragana Ahmetovic entrambi ...

bimba di 2 mesi trovata morta nella culla con sangue che le usciva dal naso : chiesta autopsia : Tragedia a San Cipirello, nel Palermitano, dove una Bimba di 2 mesi è stata trovata senza vita dai genitori nella culla con del sangue che le fuoriusciva dal naso. Il pm di turno ha disposto l'autopsia: gli inquirenti non escludono il decesso per cause naturali, ma potrebbe essersi trattato anche di un incidente. Indagini in corso.--Tragedia a San Cipirello, in provincia di Palermo, dove una Bimba di 2 mesi è stata trovata cadavere nella sua ...

Taranto - bimba di 2 mesi non respira : operatore 118 spiega alla mamma al telefono come salvarla : Il “miracolo della Befana” a Taranto. “Correte, mia figlia non respira più, sta morendo”, con queste parole una mamma si è rivolta all’operatore del 118 di turno alle 13 nel giorno dell’Epifania. La piccola mentre prendeva il latte era diventata cianotica e aveva smesso di respirare. L’infermiere a telefono ha spiegato ai genitori cosa fare per salvarla.Continua a leggere

bimba di 6 mesi morta alla Messa di Capodanno/ Il dramma di Marghera : "vicini a famiglia della piccola Grace" : Bimba di 6 mesi morta durante la Messa di Capodanno: la neonata ha smesso di respirare mentre si trovava nella culla. Inutile corsa disperata in ospedale.