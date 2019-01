Stefano Gregoretti tenta la TransKamchatka | la prima traversata in autosufficienza della

meteoweb.eu

: In bocca al lupo Greg Stefano Gregoretti! ?? La nostra intervista su Radio Deejay a pochi giorni dalla partenza per… - ChiccoGiuliani : In bocca al lupo Greg Stefano Gregoretti! ?? La nostra intervista su Radio Deejay a pochi giorni dalla partenza per… - frankdj : Certo! Ma in realtà ?? - robybrunelli : RT @yashal74: Per quelli che “ah ma sulla La Gazzetta dello Sport solo calcio...” ?? con Ray Zahab Marianna Zanatta - Sports & Beyond | Ru… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019), endurance athlete italiano, si prepara a partire per una nuova e impegnativa avventura alla scoperta di un territorio impervio e inesplorato, in pieno inverno artico: la, ladi oltre 500 kmpenisolaKamchatka, completamente in, a temperature tra i 20° e i 40° sotto zero. Dall’inizio di febbraio,e il canadese Ray Zahab, affronteranno uno dei territori più inaccessibiliterra con gli sci ai piedi, in circa 30 giorni e senza nessun tipo di approvvigionamento. Trainando una slitta ciascuno dal peso di 80 kg con tutto il materiale che servirà per completare il viaggio, i due disegneranno una via che da Ovest a Est li porterà attraverso fiumi gelati, valichi di montagna, geyser e vulcani. Situata nella Russia orientale, tra il Mare di Okhotsk a ovest e l’Oceano Pacifico e il Mare di Bering a est, la ...