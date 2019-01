Napoli | è notte fonda | ora Ancelotti deve risolvere i casi Allan e Koulibaly

Milan-Napoli - Piatek : “Aspettavo una notte così” – Il video della doppietta : MILAN NAPOLI Piatek – Krzysztof Piatek fa il suo esordio in campo dal primo minuto e subito fa la differenza: con una doppietta nel primo tempo porta il Milan in semifinale di Coppa Italia eliminando il Napoli. Squadre in campo nel primo tempo con formazioni molto diverse da quelle di sabato scorso in campionato con […] L'articolo Milan-Napoli, Piatek: “Aspettavo una notte così” – Il video della doppietta proviene ...

Milan-Napoli - Piatek : “aspettavo una notte così” – Il video della doppietta : MILAN NAPOLI Piatek – Krzysztof Piatek fa il suo esordio in campo dal primo minuto e subito fa la differenza: con una doppietta nel primo tempo porta il Milan in semifinale di Coppa Italia eliminando il Napoli. Squadre in campo nel primo tempo con formazioni molto diverse da quelle di sabato scorso in campionato con […] L'articolo Milan-Napoli, Piatek: “aspettavo una notte così” – Il video della doppietta proviene ...

Milan-Napoli - la notte magica di Piatek : doppietta all'esordio da titolare in Coppa Italia : L'attaccante polacco ha segnato due gol all'esordio da titolare in Coppa Italia contro il Napoli: arrivato dal Genoa al posto di Higuain dopo una prima parte di stagione al top , 19 gol in 21 partite, ...

Napoli - maxi blitz nella notte : sgominato il clan - otto arresti : Dalle prime luci dell'alba la Squadra Mobile di Napoli sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di otto ...

Napoli - una notte con gli angeli dei disperati : '400 pasti e coperte' : L'appuntamento è alle 19 in punto nella chiesa di Santa Maria della Consolazione a via Villanova, la parrocchia di don Carlo Ballicu. Qui si riuniscono gli angeli di strada prima di partire per il ...

Napoli. bomba nella notte contro la storica pizzeria Sorbillo : Un attacco al cuore di Napoli. nella notte di mercoledì una bomba ha distrutto il piano terra della pizzeria di Gino Sorbillo , uno dei più famosi pizzaioli parteneopei, nel cuore del centro storico, ...

Napoli - bomba nella notte all’ingresso della storica pizzeria Sorbillo : Una bomba nella notte ha scosso il centro storico di Napoli. In via dei Tribunali i residenti sono stati svegliati di soprassalto dall"esplosione di un ordigno fatto scoppiare dalla criminalità organizzata all"ingresso della storica pizzeria Sorbillo.Nonostante lo scoppio sia stato molto forte nessuna persona è stata ferita, a subire danni è stato solamente il locale di uno dei pizzaioli più famosi della Campania, che ha reso il suo brand ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : il Napoli vicino al colpo - missione del Frosinone ed innesto Fiorentina : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore trattative molto importanti che riguardano il massimo campionato italiano. Il Frosinone crede ancora alla salvezza e prepara un doppio importante colpo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ dopo i primi contatti per convincere Samaris, il club volerà direttamente in Portogallo. Il Frosinone vuole mettere le mani anche su ...

Napoli - notte di sangue a Mergellina : fermato l'assassino - è un magrebino : Un decreto di fermo è stato emesso nei confronti del cittadino marocchino di 29 anni accusato dalla polizia di aver accoltellato a morte un nordafricano di 50 anni. Un'aggressione dopo una furiosa ...

Napoli - notte di sangue a Mergellina : rincorso e ucciso con una coltellata al cuore : La lite esplode all'improvviso, e a scatenarla è un motivo banale. Tra derelitti senza nome che per sopravvivere fanno i lavavetri ai semafori ci si contende anche la disperazione come...

Oculistica - a Napoli di notte meglio non farsi male : La prima tappa è il Loreto mare, l'ospedale più vicino a casa. Ma non ha il pronto soccorso oculistico. 'Qui i medici mi suggeriscono di raggiungere direttamente il Vecchio Pellegrini', racconta ...

Terremoto a Napoli durante la notte di ieri di magnitudo 1.9 : epicentro a Quarto : Momenti di spavento nella città di Napoli, nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 gennaio 2019. Una scossa di Terremoto, non particolarmente forte, è stata registrata nella zona flegrea del capoluogo campano. I sismografi dell'I.N.G.V., Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con sede presso l'osservatorio vesuviano di Torre del Greco (città metropolitana di Napoli), hanno percepito un sisma di intensità pari a 1.9 di magnitudo, ...

Terremoto Napoli - nella notte scossa di magnitudo 1.9 a Quarto - : Il sisma si è verificato all'1.28. Nessun danno, ma molte persone hanno avvertito la scossa registrata a una profondità di soli 2 km

Scossa di terremoto tra Napoli e Pozzuoli - notte di paura sui social : Una Scossa di terremoto non forte, ma intensa, è stata chiaramente avvertita in tutta l'area flegrea di Napoli e sino a Pozzuoli. L'Ingv ha registrato una magnitudo di 1.9...