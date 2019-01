Lasciano al freddo i bimbi per risparmiare | due maestre in carcere per

USA - nella Carolina del Nord gli alligatori si Lasciano congelare nel ghiaccio : ecco come sopravvivono al freddo estremo : Non dover fare niente per mesi potrebbe suonare come un sogno per alcuni, ma per i rettili significa sopravvivenza. Ed è quello che sta succedendo negli Stati Uniti, che si stanno preparando all’arrivo di temperature estreme e tanta neve nel corso di questa settimana. La brumazione, che essenzialmente è l’equivalente dell’ibernazione per i rettili, è un leggero letargo in cui i rettili a sangue freddo sospendono temporaneamente tutte le loro ...