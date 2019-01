La VR può aiutarvi a rimettervi in forma sfruttando il divertimento

androidpit

: RT @DanieleDiBenede: CHE FIGATA!! ?? Grazie per i commenti stupendi che state scrivendo... mi riempie il cuore di gioia vedere che un picco… - Manuby77 : RT @DanieleDiBenede: CHE FIGATA!! ?? Grazie per i commenti stupendi che state scrivendo... mi riempie il cuore di gioia vedere che un picco… - DanieleDiBenede : CHE FIGATA!! ?? Grazie per i commenti stupendi che state scrivendo... mi riempie il cuore di gioia vedere che un pi… - MLBerlinguer : I divani: come nascono, dove sono prodotti e quale mettere nella vostra casa. Grazie alla collaborazione con habiti… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Anche i professionisti lo stanno facendo Forse non c'è testimonianza migliore dell'efficacia della VR nello sport fino a quando non viene testata da atleti professionisti. Sì, per quanto possa ...