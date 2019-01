Igor Il Russo | ' Sparai perché dovevo sdraiare i poliziotti'

Igor il Russo racconta : "Ho sparato ai poliziotti perché dovevano morire" : "Ho sparato a Ravaglia, perché aveva una pistola in mano. Poi ho sparato a Verri senza guardare se era armato, perché per me era un poliziotto pure lui e dovevo sdraiare tutti e due". Lo avrebbe detto Norbert Feher, Igor il Russo, durante l'udienza preliminare del processo in corso a Bologna a porte chiuse.Per la prima volta Igor il Russo dà la sua spiegazione sull'assalto al bar alla Riccardina di Budrio, l'1 aprile 2017, dove massacrò Davide ...

Igor 'il russo' parla dal carcere : 'Sparai perché dovevo sdraiare i poliziotti' : ' dovevo sdraiare i poliziotti: ho sparato a Ravaglia perché aveva una pistola in mano, poi a Verri senza guardare se era armato perché per me era un poliziotto anche lui '. Lo ha detto 'Igor il russo'...

Il drammatico racconto di Igor il russo : “Sparai perché dovevo stendere i poliziotti” : Collegato col Tribunale di Bologna in video conferenza dal carcere di Saragozza dove è detenuto, il killer di Budrio Norbert Feher, alias Igor 'il russo', ha ricostruito tutti i drammatici momenti che lo hanno portato a uccidere le sue vittime in Italia prima di scappare in Spagna dove poi è stato arrestato.Continua a leggere

'Igor il russo' parla dal carcere : 'Sparai perché dovevo sdraiare i poliziotti' : ' dovevo sdraiare i poliziotti: ho sparato a Ravaglia perché aveva una pistola in mano, poi a Verri senza guardare se era armato perché per me era un poliziotto anche lui '. Lo ha detto 'Igor il russo'...

Recital del grande pianista russo GrIgory Sokolov il 7 giugno al Teatro del Maggio a Firenze : Sarà un appuntamento da non perdere quello del 7 giugno al Teatro del Maggio a Firenze, il Recital di Grigory Sokolov con la Sonata in do Maggiore op.2 n.3, le Undici Bagatelle op.119 di Ludwig van ...

Igor il russo - vuole sposarsi e scrive la sua biografia/ Norbert Feher : "Soldi per raccontare tutta la verità" : Norbert Feher, alias Igor il russo, vuole sposarsi e scrive la sua biografia: "Soldi per raccontare tutta la verità". Le ultime notizie dalla Spagna

Igor il Russo scrive ad una giornalista : chiede 2500 € in cambio della verità sui delitti : Norbert Feher, alias Igor il Russo, si è reso autore di diversi omicidi sia in Italia che all'estero. A dicembre scorso a Teruel in Spagna ha ucciso ben due agenti di polizia ed un allevatore che è capitato sul cammino di Igor mentre quest'ultimo era in fuga. L'uomo era ricercato anche in Italia per via degli omicidi di Budrio, dove aveva ucciso Davide Fabbri e Valerio Ferri. Per un lungo periodo, l'uomo è stato ricercato dalle forze dell'ordine ...

Igor il russo - la lettera delirante dal carcere alla giornalista : 'Dammi 2500 e confesso tutto' : In carcete Feher non ha contatti con il mondo esterno, se non attraverso la posta: 'Sono totalmente isolato da tutti e da tutti - ha scritto alla giornalista - quindi informazioni non ne ho, perché ...