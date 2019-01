Gavillucci reintegrato dall' AIA | ma è guerra aperta

Arbitri - Gavillucci reintegrato ma è guerra aperta con l'AIA : ... nell'immediatezza, quanto necessario per l'effettuazione, da parte del predetto associato, della prescritta visita medica presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni in Roma, già ...

L'Aia cede : Gavillucci reintegrato nella Can A - può tornare in campo : Claudio Gavillucci è stato reintegrato nella Can con effetto immediato. La lunga battaglia del direttore di gara di Latina ha dunque avuto la svolta che i legali dell'arbitro si aspettava: tornare in ...