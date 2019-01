' Decretone' | al via esame in Senato Già 800 le richieste di pensione giunte all' Inps

'Decretone' al via esame in Senato. Già 800 le richieste giunte all'Inps : Al momento sono circa 290mila i lavoratori che potranno anticipare la pensione con i parametri della cosiddetta 'Quota 100' superando cosi i vincoli previsti dalla Legge Fornero. Le richieste possono ...

Decretone - Di Maio : “Prima erogazione reddito il 27 aprile. Prossima settimana al via il sito internet”. Il testo ora al Senato : Dopo la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, da oggi, 29 gennaio, il Decretone che introduce reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione entra in vigore. Il testo è stato formalmente trasmesso al Senato: ora sarà compito dei parlamentari di Palazzo Madama mettersi al lavoro, perché dovrà essere convertito in legge entro metà marzo. Intanto lunedì sera, ospite di Quarta ...

"Salario minimo di 9 euro all'ora Al via dopo il varo del Decretone" : "Varrà 9 euro lordi e verrà applicato a tutti i contratti di lavoro subordinato e para subordinato, comprese le collaborazioni coordinate e continuative etero-organizzate". Approvato il Decretone, il Parlamento inizierà a discutere il Ddl sull'introduzione del salario minimo orario a firma Nunzia Catalfo. La senatrice pentastellata spiega ad Affaritaliani.it le caratteristiche e la tempistica del nuovo ...

Quota 100 e reddito di cittadinanza - via libera al Decretone dalla Ragioneria dello Stato : Via libera dalla Ragioneria generale dello Stato, oggi, al maxi decreto sulle pensioni Quota 100 e al reddito di cittadinanza, due delle misure simbolo dell’esecutivo M5s-Lega guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Ci sono stati affinamenti nel testo – ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria - ma nel merito, non riguardano – ha sottolineato - problemi di Ragioneria". Non ci sarà dunque nessuno ...

Ragioneria dà via libera al Decretone. Con quota 100 290.000 uscite in più : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Non ci sono blocchi nel decretone. Né da parte della Ragioneria né per quanto riguarda la bollinatura. Fino all'ultimo si è cercato di affinare ...

Pensioni e reddito minimo : c'è il via libera al "Decretone" : Via libera al decreto Quota 100. Il governo ha varato in Consiglio dei Ministri il "decretone" che introduce i due pilastri della manovra, il nuovo sistema previdenziale e il sussidio del reddito di cittadinanza. Di fatto in conferenza stampa il ministro degli Interbi Matte Salvini ha presentato il decreto che di fatto introduce (e non supera) una strada alternativa alla Fornero. "Siamo passati dalle parole ai fatti", ha affermato il titolare ...

Reddito e pensioni - via libera del governo al Decretone : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni. Questa è «una tappa fondamentale per questa esperienza di governo,...