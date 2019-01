Annalisa Chirico | Processo o no Matteo Salvini ne uscirà rafforzato | Luigi Di Maio

Davigo contro Gratteri - i giudici litigano sulla cena organizzata da Annalisa Chirico : Si arricchisce di nuovi dettagli la polemica nata dalla partecipazione di alcuni magistrati alla cena con i politici organizzata dall'associazione della giornalista Annalista Chirico . A puntare il dito contro i colleghi - in primis Nicola Gratteri - che hanno partecipato all'evento la corrente guidata da Piercamillo Davigo . "La Magistratura, a differenza della Politica, non deve cercare legittimazione sociale ma preoccuparsi della perdita di ...

Boschi e Salvini - saluto con bacio alla cena trasversale di Annalisa Chirico : ... ad esempio, ha seguito dall'inizio Fino a Prova Contraria, il movimento che ieri ha lanciato lo slogan 'più giustizia più crescita': in un momento in cui l'economia rallenta noi diciamo che la ...

Annalisa Chirico - la verità a Libero sulla cena di Salvini e la Boschi : 'Vi dico che fine farà Di Maio' : E se l' economia rallenta e i cantieri chiudono dipende anche dai difetti della giustizia. Per avere investimenti servono leggi chiare, tempi certi, decisioni prevedibili. Chiediamo più giustizia per ...

Boschi e Salvini - saluto con bacio alla cena trasversale di Annalisa Chirico : ... ad esempio, ha seguito dall'inizio Fino a Prova Contraria, il movimento che ieri ha lanciato lo slogan 'più giustizia più crescita': in un momento in cui l'economia rallenta noi diciamo che la ...

Belve (Nove) - la giornalista Annalisa Chirico : “Sono spregiudicata - per un’esclusiva ho sedotto un uomo” : “Se vuole che le dica che per un’esclusiva ho dovuto sedurre un uomo, certo che è successo”. A ‘ Belve ’ (in onda venerdì 21 dicembre alle 22,45 su NOVE) Annalisa Chirico , una delle firme di punta de Il Foglio, parla del suo mestiere di giornalista e di deontologia. “C’è un limite che lei è disposta a varcare?”, chiede Francesca Fagnani. “C’è un limite, ma posso oltrepassarlo, in questo sono sicuramente ...

Belve (Nove) - la giornalista Annalisa Chirico : “Tra me e Montezemolo? C’è un grande affetto. Per quelle foto abbiamo avuto problemi” : “Come si dice in questi casi: c’è un affetto e un interesse reciproco?”, chiede Francesca Fagnani (conduttrice di ‘Belve’, in onda venerdì 21 dicembre alle 22,45 su Nove) alla giornalista Annalisa Chirico. “Assolutamente sì, c’è un grande affetto” ammette la firma de Il Foglio. “E’ stata contenta che sono uscite le foto?”, domanda la conduttrice. “No, non sono stata affatto contenta, quel giorno ...