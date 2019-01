Ucraina | autista la fa scendere dal pullman | 21enne muore congelata

Blastingnews

(Di martedì 29 gennaio 2019) L'ennesima tragedia che riguarda la morte di una giovane ragazza, in questo caso di appena ventuno anni. L'episodio in questione, avvenuto nei giorni scorsi nel nord dell', si è verificato dopo che una studentessa, Iryna Dvoretska, è stata cacciata dall'autobus sul quale viaggiava per andare a trovare sua madre in ospedale. Secondo quanto si apprende dal noto sito Fanpage.it, infatti, la ragazza non era munita di biglietto e per questa ragione i controllori avevano deciso di farla. Purtroppo, però, la giovane non è riuscita a resistere alle bassissime temperature presenti in strada ed è così morta assiderata. Il suo cadavere è stato ritrovato dopo ben due giorni di ricerche da parte del padre.Tragedia in: le basse temperature se la portano via a soli ventuno anni Secondo quanto riferisce il sito in questione, infatti, la giovane Iryna si stava recando ...