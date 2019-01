Ricoverato per meningite era a evento su Shoah | profilassi alla Camera

Meningite alla Camera - ragazzo Ricoverato dopo un convegno : profilassi per tutti i presenti - anche Fico e Giorgetti : Dovranno fare la profilassi antiMeningite tutti i partecipanti al convegno sulla Shoah organizzato a Montecitorio il 25 gennaio scorso, dopo che un ragazzo che era presente è stato ricoverato per “Meningite meningococcica“. Tra questi ci sono anche il presidente della Camera Roberto Fico, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti e il Sottosegretario alla presidenza Consiglio Giancarlo Giorgetti. A quanto si spiega in una ...

Aban Ricoverato per insufficienza respiratoria - ha un problema al cuore : Aban è ricoverato presso un ospedale romano da ben tre giorni. Il ricovero del rapper leccese classe 1979 si è reso necessario in seguito ad un'insufficienza respiratoria manifestata dall'artista, che potrebbe essere in qualche modo ricollegabile ad un problema al cuore, una cardiopatia che l'MC pugliese ha scoperto di avere soltanto il mese scorso; per avere informazioni più dettagliate bisognerà però attendere una diagnosi precisa del ...

Paura per Beppe Signori : Ricoverato d’urgenza per un’embolia polmonare : Beppe Signori ricoverato d’urgenza a causa di un’embolia polmonare, i fans dell’ex attaccante in ansia in queste ore per il proprio beniamino Beppe Signori alle prese con problemi di salute non da poco. L’ex calciatore è stato ricoverato d’urgenza a causa di un’embolia polmonare che lo ha colpito nelle ultime ore. “Era affaticato, faceva fatica a respirare e aveva dolore al torace – le parole del ...

Irlanda - si inietta sperma nel braccio per guarire dal mal di schiena : uomo Ricoverato : Un uomo di 33 anni a Dublino, in Irlanda, si è iniettato il proprio sperma nel braccio. Il 33enne pensava che con questa stramba e non accreditata pratica sarebbe guarito dal mal di schiena che lo affliggeva da tempo. Il caso è stato riportato dalla dottoressa Lisa Dunne sull'Irish Medical Journal. Pensava di guarire dal mal di schiena inettandosi del fluido corporeo Stando a quanto si apprende, l'uomo si sarebbe recato in ospedale a seguito di ...

Per un anno e mezzo si inietta il proprio sperma per curare il mal di schiena : Ricoverato : Il 33enne irlandese avrebbe portato avanti la singolare cura per 18 mesi in maniera indipendente. I medici se ne sono accorti dopo aver notato una forte eruzione cutanea sul suo braccio, dove l'uomo si iniettava il proprio seme.Continua a leggere

Incidente con il paracadute a Salerno : il medico ed esperto paracadutista è Ricoverato in gravi condizione : Un 67enne di Benevento è rimasto ferito, nel salernitano, mentre cercava di effettuare l’atterraggio con il paracadute. L’Incidente è avvenuto a Pontecagnano Faiano. Il 67enne, medico e paracadutista esperto, è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Salerno. Il paracadute si sarebbe aperto, quindi si pensa ad una manovra sbagliata durante la fase di atterraggio. L'articolo Incidente con il paracadute a Salerno: il ...

Francesco Chiofalo svela la data dell’operazione al cervello : “Mi hanno Ricoverato al San Camillo - sono terrorizzato” : “Oggi lunedì 7 gennaio 2018, alle ore 18.00. Mi hanno ricoverato al centro di neurochirurgia dell’ospedale San Camillo di Roma. Nella giornata di domani mi sottoporrò ad ulteriori analisi e controlli pre operatori. Salvo imprevisti mercoledì 9 gennaio è previsto il mio intervento di asportazione chirurgica al cervello del tumore. Andrà tutto bene”. Dopo l’annuncio del tumore al cervello, l’ex concorrente di Temptation Island ...

Ricoverato per un giramento di testa - muore dopo due giorni : aperta un'inchiesta : Arriva al pronto soccorso di Avezzano con giramenti di testa e dopo due giorni di ricovero in Obi, osservazione breve intensiva, muore. Ora i familiari di Mino Porcelli, 63 anni, di Luco dei Marsi, ...

Paura per Niki Lauda - Ricoverato ancora in terapia intensiva : LaPresse, ancora Paura per Niki Lauda: il tre volte campione del mondo di Formula 1 è stato ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Vienna a causa di una grave influenza. Le...