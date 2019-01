Nel governo esplode la bomba migranti | Fontana presenta dimissioni | processare Salvini è

TAV : ToniNelli e Salvini si pestano i piedi - Tajani chiede la caduta del governo : La questione TAV non unisce ma divide, da una parte la Lega che spinge per la realizzazione dall’altra parte i 5 Stelle che restano cauti. Tajani si intromette e chiede al leader della Lega di far cadere il governo Prosegue il duello fra M5e e Lega sulla Tav. La più grande opera è “evitare altre morti di Stato per incidenti per cattiva manutenzione” dice il ministro dei Trasporti Toninelli, a Pioltello per la tragedia ...

Dl Semplificazioni : dalle trivelle al biotestamento - ma è ancora scontro Nel Governo : Approdato in Senato senza esito positivo, il Decreto Semplificazioni continua il suo lunghissimo iter parlamentare, tornando alla Camera. Nato con l'interesse di semplificare le norme in vigore per famiglie e imprese, ha subito una serie di modifiche che l'hanno reso un calderone di nuove riforme. Al centro del dibattito politico c'è il tema delle trivelle, che ha acceso la disputa fra i due partiti al Governo, Lega e Movimento 5 Stelle. ...

Tav - tensione Nel governo : Per Matteo Salvini la Tav va fatta , anche perché "costa più fermarsi, con qualche variazione, che riempire i buchi già fatti" ha detto durante la registrazione di 'Povera patria', in onda su Rai2 ...

Pil - Citi ha fiducia Nel governo : 'molto potenziale per crescere' : Ma anche perché l'economia globale " che è molto importante perché l'Italia è un Paese che esporta " si sta indebolendo'. Gli ultimi dati macro vengono definiti 'deludenti ma non inattesi' e i ...

Scuola - docenti neoassunti bloccati 5 anni Nello stesso istituto. La scelta del Governo in nome della continuità didattica : Fermi nella stessa Scuola in nome della continuità didattica. O “prigionieri” per anni di una cattedra. Questione di punti di vista: il Governo si rimangia l’accordo coi sindacati firmato giusto poche settimane fa e stabilisce che dal prossimo settembre i docenti dovranno restare più a lungo nello stesso istituto. Il vincolo di permanenza passa da tre a cinque anni (ma non per tutti, per il momento solo per i neoassunti). La norma è contenuta in ...

Trivelle - manca l'accordo Nel governo : I lavori riprenderanno giovedì mattina. M5s e Lega continuano a trattare con i pentastellati che però fanno sapere di non voler arretrare e quindi potrebbe addirittura saltare il decreto

Trivelle - caos Nel governo Costa : pronto a dimettermi. Dl semplificazioni in bilico : Ma i tecnici dell'economia, nella loro relazione, hanno sottolineato il rischio di richieste di risarcimento o indennizzo per gli operatori colpiti dagli effetti della moratoria che potrebbero ...

Cosa sta succedendo Nel governo sulla questione trivelle : Senza un accordo quando si riuniranno la Conferenza dei capigruppo del Senato e, anche se la convocazione ufficiale non è stata ancora diramata, un Consiglio dei ministri che potrebbe servire da ulteriore istanza di chiarimento - lo stallo sul nodo trivelle finirà per travolgere l'intero decreto Semplificazioni. Perché al momento solo su questo punto sembra di registrare una convergenza tra M5s e Lega: se non ci si mette ...

Sondaggio Swg - i numeri che massacrano il governo : e i piddini sperano Nel 30% : Un Sondaggio Swg che la Repubblica descrive come "planato ai piani alti del Pd" avrebbe suscitato grande interesse al Nazareno: dice infatti la rilevazione che il 53% degli italiani che a giugno giudicava l'operato del governo Conte "molto o abbastanza efficace" è sceso al 39%, con il 61% degli inte

Trivelle - scontro Nel governo. Costa : 'Non firmo l'ok'. Ira della Lega : ... di area M5S, che annuncia di non aver intenzione di firmare il via libera alle operazioni in mare e il viceministro per l'Economia, il leghista Massimo Garavaglia che replica netto: 'Non può fare ...

Trivelle nello Ionio - scontro Nel governo | Costa : non firmo - Garavaglia : decide la politica : "Le alternative ci sono e si chiamano energie rinnovabili", spiega il ministro dell'Ambiente. Il sottosegretario Garavaglia: "Parlamento sovrano"

Trivelle - scontro Nel governo. Costa : «Non firmo l'ok». Ira della Lega : Nel governo gialloverde scoppia il caso Trivelle con lo scontro tra il ministro dell'Ambiente Costa, di area M5S, che annuncia di non aver intenzione di firmare il via libera alle operazioni...

Trivelle - scontro Nel governo. Costa : non firmo l'ok. Garavaglia : non può fare come vuole : Nel governo gialloverde scoppia il caso Trivelle con lo scontro tra il ministro dell'Ambiente Costa che annuncia di non aver intenzione di firmare il via libera alle operazioni in mare e...

Di Maio annuncia : «Lino Banfi rappresenterà il Governo Nella commissione Unesco» : Lino BanfiLino BanfiLino BanfiLino BanfiLino BanfiLino BanfiSarà Lino Banfi a rappresentare il Governo nella commissione italiana per l’Unesco. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, all’evento M5s sul reddito di cittadinanza. «Ne approfittiamo per dare una notizia all’Italia che a me riempie di orgoglio: come Governo abbiamo individuato il maestro Lino Banfi. Lo abbiamo fatto patrimonio dell’Unesco». L’attore ...