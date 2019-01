MotoGP | Test collaudatori Sepang 2019 | programma | orari e tv

Calendario Test MotoGP 2019 : date - programma - orari e tv : Signore e signori, tra 40 giorni esatti la MotoGP tornerà in pista. Il Mondiale 2019 è molto più dietro l’angolo di quel che si pensi. I piloti, infatti, tra poco più di un mese inizieranno a fare sul serio, con i primi Test pre-stagionali, in vista di un Calendario quanto mai fitto. Il primo assaggio della MotoGP lo vivremo con la tre-giorni di Sepang, in Malesia, il 6-7-8 febbraio 2019. Dopo due settimane, poi, i protagonisti saranno di ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : Sta per iniziare la stagione della MotoGP! Il Mondiale prenderà il via soltanto a marzo ma in precedenza avranno luogo i fondamentali Test invernali che scatteranno già tra il 6 e l’8 febbraio sul circuito di Sepang, in Malesia. A poco più di un mese dall’attesissimo GP del Qatar, i bolidi accenderanno i motori e i piloti faranno un punto della situazione in vista proprio del campionato. Ci aspettano tre giorni davvero molto ...

Superbike - Test Jerez 2019 : Jonathan Rea chiude al comando il Day-2 e sfiora il tempo di Bradl con la Honda MotoGP : Jonathan Rea (Kawasaki) inizia con il piede giusto anche il suo 2019 e conclude al comando la due giorni di Test riservati alla Superbike di Jerez de la Frontera. Il campione del mondo in carica ha chiuso la sua giornata con il tempo di 1:39.160 (per fare un esempio a novembre si fermò sull’1:38.713 ma con temperature decisamente migliori per girare) sfiorando addirittura il tempo di Stefan Bradl che ha girato con la Honda pronta per il ...

MotoGP - Bradl sulla Honda HRC nei primi test di Sepang : Sarà Stefan Bradl a sostituire Jorge Lorenzo nella prima sessione di test della MotoGP che si terrà a Sepang dal 6 all'8 febbraio prossimi. Il pilota tedesco, collaudatore HRC, lavorerà nelle prove ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : sarà Stefan Bradl a sostituire Jorge Lorenzo sulla Honda : L’intervento allo scafoide del polso sinistro per Jorge Lorenzo non priverà la Honda di avere due moto ufficiali al via dei primi Test stagionali per quanto riguarda la MotoGP, quelli di Sepang, che si svolgeranno in terra malese dal 6 all’8 febbraio. A sostituire il maiorchino ci sarà infatti il tedesco Stefan Bradl. Grandissima opportunità per il teutonico, vincitore del titolo iridato di Moto2 nel 2011, di guidare una moto di ...

Calendario MotoGP 2019 : date - programma - orari e tv delle 19 gare del Mondiale e dei test : Il 2018 è ormai agli sgoccioli e allora vale la pena pensare a quel che sarà l’anno prossimo. Ebbene, saranno in programma 19 GP, iniziando dal Qatar il prossimo 10 marzo e chiudendo a Valencia il 17 novembre 2019. Si arriverà nel Vecchio Continente nel mese di maggio con i consueti GP di Spagna (a Jerez de la Frontera) e Francia (a Le Mans). A giugno il Calendario non presenta novità con il Mugello programmato per il weekend del 2 giugno, ...

MotoGP - Honda già al lavoro nei test di Jerez : le FOTO del forcellone sperimentale : Secondo un'indiscrezione riportata da Guido Meda a Sky Sport 24, il test team della Honda sta lavorando su un forcellone sperimentale nel corso dei test della Superbike a Jerez. La moto "...

Diretta/ Presentazione Honda 2019 - streaming video tv : Lorenzo ci sarà - ma salterà i test di Sepang - MotoGP - : Diretta Presentazione Honda 2019: info streaming video e tv della cerimonia di svelamento del nuovo gioiello per la prossima stagione di Motogp.