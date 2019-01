Conte al vertice di Cipro | in agenda gas e migranti

Manovra - via libera dal Cdm a reddito e quota 100. Accordo dopo un vertice Conte-Salvini-Di Maio : Al summit hanno preso parte anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i sottosegretari al ministero di via XX Settembre, Laura Castelli e Massimo Garavaglia, il ministro per i Rapporti con il ...

Al via il Cdm per varare reddito e quota 100. Accordo dopo un vertice Conte-Salvini-Di Maio : E' finito a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri per varare il decreto legge sul reddito di cittadinanza e quota 100. Logica conseguenza del vertice mattuno svoltosi a Palazzo Chigi, durato poco ...

Reddito e quota 100 - vertice Salvini-Di Maio-Conte. Durigon (Lega) : “Testi pronti - risolti problemi di coperture” : Si è concluso a Palazzo Chigi dopo due ore circa il vertice per il decreto su quota 100 e Reddito tra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini insieme al premier Giuseppe Conte, oltre al ministro Tria. I leader hanno lasciato in auto Palazzo Chigi, mentre è stato il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon a confermare il Consiglio dei ministri per il pomeriggio, alle 18. “problemi di coperture? Tutto risolto, anche nodo del ...

Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi tra Salvini - Di Maio e Giuseppe Conte : Palazzo Chigi, il Vertice di maggioranza in vista del Consiglio dei ministri, con la partecipazione del premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio Al via a Palazzo Chigi, il Vertice di maggioranza in vista del Consiglio dei ministri, con la partecipazione del premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La riunione è stata convocata per fare il punto, tra i vari temi, sul decretone che ...

Manovra - Salvini - Di Maio e Fraccaro a p.Chigi : a breve vertice con Conte : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - in corso vertice Conte-Salvini-Di Maio. Presente anche Tria : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sui migranti ricomposizione dopo il vertice notturno. Salvini - con Conte solo malintesi : Una decina arriveranno in Italia e saranno affidati alla Chiesa valdese. Un'accoglienza quindi senza oneri per lo Stato, come aveva insistito il ministro dell'Interno. Chiesto all'Europa un incontro ...

Salvini - gelo al vertice con Conte e Di Maio : 'Non mollo e faccio due passi avanti'. Migranti - altra bomba : 'Due passi avanti'. Matteo Salvini non molla sui Migranti : il vertice notturno con il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio per disinnescare la bomba Sea Watch termina con note ...

Salvini - gelo al vertice con Conte e Di Maio : "Non mollo e faccio due passi avanti". Migranti - altra bomba : "Due passi avanti". Matteo Salvini non molla sui Migranti: il vertice notturno con il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio per disinnescare la bomba Sea Watch termina con note raggelanti. C'era da risolvere la questione della dozzina di Migranti che l'Italia ha promesso a Malta di a

Sea Watch - tensione tra Salvini e Conte : vertice nella notte a Palazzo Chigi | : Alta tensione nel governo. Il ministro dell’Interno da Varsavia: «Spero si siano semplicemente dimenticati le tabelle»

Vertice Conte-Di Maio-Salvini sui migranti : il governo regge - La Chiesa Valdese accoglie i migranti Sea Watch - Salvini soddisfatto : '... : E' terminato dopo circa un'ora e mezzo il Vertice a Palazzo Chigi del premier Giuseppe Conte con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "Manteniamo l'impegno ad accogliere donne bambini senza ...

Concluso vertice Conte-Salvini-Di Maio : 0.55 E' terminato,dopo circa un'ora e mezzo, il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Vertice tra Conte - Di Maio e Salvini alle 23 a Palazzo Chigi : Dopo un lungo colloquio telefonico il premier Giuseppe Conte ed i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini si vedranno dopo le 23 a Palazzo Chigi per un Vertice chiarificatore sulla vicenda dei ...

Migranti a Malta - Salvini furioso. Vertice notturno con Conte e Di Maio : Alle otto di sera, quando ormai Matteo Salvini ha fatto ritorno a Roma dopo la trasferta a Varsavia, non è ancora dato sapere dove si svolgerà il Vertice per il chiarimento preteso dal leader leghista ...