Bari | operaio di 24 anni muore precipitando da un capannone Era un apprendista

Bari - operaio 24enne muore in un incidente sul lavoro : precipitato da un’altezza di 15 metri : La vittima, Davide Di Gioia, aveva ventiquattro anni ed era di Capurso, nella provincia di Bari . L’ incidente mortale è avvenuto presso le industrie Fracchiolla, azienda specializzata nella produzione di serbatoi per l'industria alimentare e farmaceutica, tra Adelfia e Valenzano. Inutili i soccorsi.Continua a leggere

Bari - perde il controllo e si ribalta col furgone sulla ss 16 : ferito operaio 64enne : Un operaio di 64 anni è finito fuori strada col suo furgone mentre percorreva la statale 16 in direzione di Foggia. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del ...