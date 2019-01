Trentino | abbattimento lupi | “Il Presidente Fugatti fa propaganda elettorale sulle

meteoweb.eu

(Di lunedì 28 gennaio 2019) “Ildella Provincia autonoma di Trento, Maurizio, strumentalizza la presenza deiper fini propagandistici in vista delle prossime elezioni europee favorendo contestualmente la lobby dei cacciatori.Di fatto,, sta mentendo ai suoi concittadini in quanto la competenza su abbattimenti e fauna selvatica è esclusivamente statale pertanto non può deliberare alcuna misura in tal senso.ha memoria corta, anzi cortissima, visto che a giugno scorso la legge provinciale con licenza di uccidere iè stata impugnata e quindi bloccata dal Governo Conte davanti alla Corte Costituzionale.” Lo dichiara ildel Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli.L'articolo: “Ilfamenzogne” Meteo Web.