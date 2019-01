Stiamo valutando un altro ricorso al Tar contro Salvini sul caso Seawatch 3

huffingtonpost

: RT @Albe_1964: Alla radio il ministro dell'interno, testuale: 'Stiamo valutando di indagare [sic] l'equipaggio della SeaWatch per favoreggi… - ElisabettaIori3 : RT @Albe_1964: Alla radio il ministro dell'interno, testuale: 'Stiamo valutando di indagare [sic] l'equipaggio della SeaWatch per favoreggi… - joe3717 : RT @francescatotolo: Nel frattempo, #Salvini: 'Stiamo valutando il fatto che si possa salire a bordo della @SeaWatchItaly, per acquisire tu… - MuredduGiovanni : RT @francescatotolo: Nel frattempo, #Salvini: 'Stiamo valutando il fatto che si possa salire a bordo della @SeaWatchItaly, per acquisire tu… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019)di presentareal Taranche suldella Sea Watch 3, come per la Diciotti". Salvatore Di Pardo ci riprova. Lui è l'avvocato molisano che, l'estate scorsa, insieme a diverse associazioni, ha presentatoal tribunale amministrativoil ministro degli Interni Matteo, reo - secondo l'accusa – di aver sequestrato 177 migranti a bordo della Diciotti, la nave della guardia costiera italiana che prima li aveva soccorsi in acque extraterritoriali. E' per via di quelche orasi ritrova a dover rispondere al tribunale dei ministri, sempre che il Parlamento dia l'autorizzazione a procedere ai magistrati.E ora ilgiudiziario intorno al vicepremier leghista potrebbe arricchirsi anche deldella Sea Watch 3, la nave della omonima ong olandese ferma al largo di Siracusa con il suo carico di ...