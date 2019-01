Shoah | Conte | pagina orribile che non va mai dimenticata

Giornata della Memoria - Conte : “Shoah crimine folle - non dimenticarlo” : “‘Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare’. Nella Giornata della Memoria voglio ricordare con le parole di Primo Levi le vittime della Shoah. Una pagina orribile dell’umanità, un crimine folle che non dobbiamo mai dimenticare“: lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte. L'articolo Giornata della Memoria, Conte: “Shoah crimine folle, non ...