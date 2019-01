Prestigiacomo FI | ‘Noi siracusani siamo solidali | salvare vite non ha colore politico’

Blastingnews

(Di domenica 27 gennaio 2019) La presenza dell'ex ministro delle pari opportunità sulla nave Sea Watch 3, la deputata Stefania(FI), in tutta la giornata odierna ha fatto discutere parecchio, sollevando diverse perplessità ed interrogativi soprattutto all'interno del gruppo parlamentare del partito di cui fa parte: Forza Italia. Molti azzurri hanno apertamente criticato la scelta della, ma ci sono stati anche diversi parlamentari forzisti che hanno preso le sue difese.L’ex ministro dell'ambiente Stefaniaè infatti salita sulla Sea Watch 3 insieme ai colleghi del Parlamento italiano Riccardo Magi (Più Europa) e Nicola Fratoianni (segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato LeU) per prestare i soccorsi ai migranti a bordo dell’imbarcazione e per accertarsi anche delle loro condizioni di salute....