ilnapolista

: Aspetto la rubrica di Marelli di domani per capire quale parte del protocollo hanno applicato questa volta per non dare il rigore al Chievo. - LicenzaAntonio : Aspetto la rubrica di Marelli di domani per capire quale parte del protocollo hanno applicato questa volta per non dare il rigore al Chievo. - napolista : Marelli: “Non è rigore su Insigne, altrimenti ce ne sarebbero dieci a partita” Sul suo blog: «Doveri ha invece sbag… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Lucaanalizza sul suo blog la prestazione dell’arbitro Doveri in Milan-Napoli.Sintetizza così: “novanta minuti pressoché perfetti di Doveri a San Siro, parzialmente rovinati da cinque minuti di black out a ne gara”.Il presuntosu“Al minuto 49cade in area didopo un contatto con Bakayoko”. Doveri non fischia e Giacomelli – al Var – lascia correre. Scrive: “la scelta mi trova d’accordo: un contatto c’è (è indubbio) ma è veramente di entità infinitesimale, giusto il tempo di pizzicare la punta del piede destro di. Se dovessimo considerare daquesti contatti, non si uscirebbe più dall’area dato che si dovrebbero battererigori a partita (come minimo). Per quanto mi riguarda contatti di questa minima entità non vanno nemmeno considerati alla voce calci di”.Fabian Ruiz “Al minuto 90 il ...