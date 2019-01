Marcialonga 2019 | risultati e classifiche Petter Eliassen vince da dominatore | trionfo

oasport

: #Marcialonga2019, risultati e classifiche. Petter #Eliassen vince da dominatore, trionfo di Britta Johansson… - OA_Sport : #Marcialonga2019, risultati e classifiche. Petter #Eliassen vince da dominatore, trionfo di Britta Johansson… - dileguossi : RT @FGoria: Marcialonga 2019. La situazione neve è questa. Incredibile. - CatelliRossella : Al via la 46esima Marcialonga, tra i boschi devastati dal ciclone di ottobre -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Laha il suo: arriva in solitaria, dopo aver coperto i 70 km da Moena a Cavalese,(Team BN Bank), che stacca ad uno ad uno tutti gli avversari e trionfa in 2:45’54″9, lasciando ad oltre mezzo minuto, per la precisione 30″7, Andreas Nygaard. Sotto il minuto di ritardo anche lo svedese Oskar Kardin, che paga 45″4. Ben oltre il minuto tutti gli altri contendenti, con il campione uscente Ilya Chernousov, che comunque alla vigilia aveva affermato di non avere la condizione necessaria, soltanto 18° a 6’25″5. Non brillano neppure gli italiani, con Mauro Brigadoi 48° a 11’27″2, appena davanti a Francesco Ferrari, 49° a 11’45″6.Nella competizione femminile trionfa in solitaria, anche in questo caso, la capoclassifica svedese Britta Johansson Norgren (Lager 157 Ski Team), che completa le sue ...