Karate | Premier League Parigi 2019 | pioggia di medaglie per l’Italia! Maresca e Crescenzo

Karate - Premier League Parigi 2019 : nella seconda giornata il team kata femminile raggiunge la finale per il terzo posto : Dopo una prima giornata di gare eccezionale, la seconda non è altrettanto favorevole all’Italia nella Premier League di Karate di Parigi . Oggi sul tatami francese arriva infatti una sola finale per il terzo posto , ottenuta nel kata a squadre femminile , mentre le punte azzurre del kumite hanno deluso le aspettative. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Nel kata a squadre femminile la squadra delle Fiamme Oro ...

Karate - Premier League Parigi 2019 : ITALIA FANTASTICA! Crescenzo e Maresca in finale - quattro azzurri in corsa per il podio! : Inizia alla grande per l’ITALIA la nuova stagione del Karate. Nella prima giornata di gare della Premier League di Parigi i nostri portacolori ottengono infatti il pass per ben sette finali: due per la vittoria e le altre cinque per il terzo posto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. La prima finale di giornata viene conquistata da Angelo Crescenzo, che si conferma tra i più forti del mondo nei -60 kg. Il campione iridiato in ...