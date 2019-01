ilfattoquotidiano

: El Chapo, gli orrori del re messicano della droga svelati al processo: “Seppellì una persona che era viva, ansimava… - Cascavel47 : El Chapo, gli orrori del re messicano della droga svelati al processo: “Seppellì una persona che era viva, ansimava… - TutteLeNotizie : El Chapo, gli orrori del re messicano della droga svelati al processo: “Seppellì una… - AlePol65_2 : RT @AnnaOrr15: Storia vera: dei carabinieri vedono un giovane che piange disperato per strada, credo in Abruzzo.Gli chiedono cosa sia succe… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) “Era vivo, stava ancora ansimando e lui lo ha seppellito. L’ho visto con i miei occhi”. Isaias Valdez Rios lo ha detto chiaramente ai giudicicorte di New York davanti ai quali si sta tenendo ila Joaquin ElGuzman. Davanti alla Corte federale di Brooklyn, la sua ex guardia del corpo – 39 anni – ha raccontato molti dettagli sui crimini commessi dal boss del cartello di Sinaloa, imputato per 17 reati compresi quei tre omicidi, commessi personalmente tra torture e sevizie.L’ex guardia del corpo ha raccontato che tra il 2006 e il 2007 Guzman ha sparato a un membro di un cartello rivale e lo ha seppellito quando l’uomo stava ancora “ansimando”. In un’altra occasione, nello stesso periodo, ha invece torturato due membri del cartello Zeta per circa tre ore, poi li ha uccisi a colpi di pistola e li ha gettati in un fosso dove ...