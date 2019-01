Da Gino Bartali a Matthias Sindelar | eroi | vittime e dimenticati di uno sport che ha

ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 gennaio 2019) “Certe cose si fanno, non si dicono”, risposeal figlio Andrea che gli chiedeva perché mai, per tantissimi anni, era stato zitto e non aveva raccontato i pericoli corsi per salvare la vita a centinaia di ebrei, di antifascisti, ma anche di soldati alleati e di partigiani.aveva vinto due Tour de France, il primo nel 1938: quando al Parco dei Principi di Parigi si fiondarono i gerarchi fascisti per sfruttare propagandisticamente il trionfo assieme al campione italiano, non ringraziò il Duce per compiacerli, né si esibì nel saluto fascista, ma dedicò la vittoria ai tifosi francesi e italiani accorsi per festeggiarlo.La vendetta non tardò, anzi, fu immediata. Quando rientrò in Italia, infatti, alla stazione di Firenze non c’era un cane ad accoglierlo, solo un pugno di amici. Mussolini in persona aveva deciso che dovesse essere ignorato. Ai giornali fu ordinato di non ...