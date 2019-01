Australian Open 2019 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut conquistano il titolo del

Australian Open : Djokovic Nadal - la finale in diretta LIVE : 10:55 26 gen Djokovic e Nadal restaranno numero 1 e numero 2 del mondo anche dopo l'Australian Open, anche dopo la 47finale Slam nell'era Open fra le prime due teste di serie: anche qui, ...

Australian Open 2019 : il giorno della finale! Novak Djokovic contro Rafael Nadal : Tra qualche ora gli Australian Open sono pronti ad eleggere il loro nuovo re. E’ la finale forse più attesa, quella tra il numero uno e il numero due del mondo. Novak Djokovic contro Rafael Nadal. L’ennesimo capitolo di una sfida infinita, arrivata alla battaglia numero 53, anche se per avere un match che assegna uno Slam bisogna tornare al 2014 e alla finale del Roland Garros. Djokovic comanda 27-25 nei precedenti, ma mai come ...

Tennis - Australian Open : Nadal sfida Djokovic - finale da record : MELBOURNE - Una finale destinata a scrivere nuovi record. Novak Djokovic e Rafael Nadal si incontrano per la 53ma volta, la 25esima volta in una finale. Per l'ottava, in palio c'è uno Slam. Hanno ...

Australian Open 2019 - Finale Djokovic-Nadal : numeri - statistiche e curiosità. Tra la sfida numero 53 e il record forse imbattibile del 2012 : Novak Djokovic e Rafael Nadal si ritrovano, di nuovo, uno contro l’altro, a 12 anni e mezzo di distanza dal primo confronto nei quarti di Finale al Roland Garros 2006. Chissà quanti avrebbero scommesso, allora, di ritrovarsi oggi nella stessa identica situazione di allora, con il serbo e lo spagnolo ancora alle prime due posizioni del ranking ATP. La Finale degli Australian Open di domani mattina sarà il confronto numero 53 tra i due ...

Tennis - la giapponese Naomi Osaka vince gli Australian Open e diventa la nuova numero 1 del mondo : Il Tennis femminile ha una nuova numero 1 del mondo: è la 21enne giapponese Naomi Osaka, che oggi ha vinto a Melbourne gli Australian Open battendo in finale la ceca Petra Kvitova col punteggio di 7-6, 5-7, 6-4. Per la Osaka si tratta del secondo torneo del Grande Slam consecutivo vinto, dopo lo Us

Australian Open 2019 : Naomi Osaka - la nuova regina silenziosa nel tennis si conferma a Melbourne : E’ definitivamente nata una stella? Chissà…Di sicuro se pensiamo a quasi 12 mesi fa, la giapponese Naomi Osaka orbitava attorno alle posizioni poco nobili della graduatoria mondiale del tennis. La sua 72esima piazza non poteva lasciar presagire quel che poi sarebbe accaduto. Ebbene, Naomi, che alla voce “cognome” ha quello della città dove è nata (figlia di una giapponese e di un haitiano, ma residente in Florida da ...

Australian Open - Petra Kvitova commovente : “la mia vittoria due anni fa dopo l’aggressione subita” : Petra Kvitova è stata vittima di un’aggressione due anni fa, un uomo armato di coltello ha ferito la tennista alla mano complicandone la carriera “Volevo vincere e alzare il trofeo, ma penso di avere già vinto due anni fa. Per me è tutto incredibile, ancora non mi rendo davvero conto di avere giocato la finale“. Petra Kvitova non perde il sorriso dopo la sconfitta nella finale dell’Australian Open contro la ...

Djokovic-Nadal - Finale Australian Open 2019 : i precedenti. Il serbo conduce 27-25 : Il numero uno contro il numero due. La Finale maschile degli Australian Open 2019 metterà di fronte Novak Djokovic e Rafael Nadal. L’ennesimo scontro di una battaglia infinita, forse quello più atteso. Lo scontro numero 53 ed il serbo è attualmente in vantaggio per 27-25. Sicuramente lo scontro più emozionante è stato quello dell’incredibile Finale degli Australian Open 2012, vinta da Novak Djokovic su Rafael Nadal in cinque set con ...

VIDEO Naomi Osaka-Petra Kvitova Highlights Australian Open - la giapponese trionfa in finale a Melbourne ed è la nuova numero uno del mondo : Naomi Osaka è la nuova campionessa degli Australian Open, edizione 2019. La giapponese ha sconfitto al termine di una stupenda finale la ceca Petra Kvitova con il punteggio di 7-6 (2) 5-7 6-4 in 2 ore e 30 minuti di partita. Un match molto emozionante con tanti ribaltamenti di fronte, al cospetto di due giocatrici che hanno fatto ricorso anche all’ultima goccia di energia per imporsi. E’ Osaka a festeggiare, bissando il trionfo degli ...