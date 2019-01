Venezuela | in piazza  con il popolo di Guaidó  «Militari | tocca a voi» Adesso chi sta

Venezuela - in piazza con il popolo di Guaidó «Militari - adesso tocca a voi» : Al comizio del presidente «incaricato», mentre Maduro parla in tv e apre al dialogo Viaggio nella capitale in attesa, dove la gente elenca guai

“Se al M5s piace Maduro - vada in Venezuela”. Gli oppositori del regime in piazza a Roma : Mentre il Venezuela scende in piazza – con il capo dell'opposizione, il presidente dell'Assemblea nazionale Juan Guaidó, che si è dichiarato presidente ad interim al posto del dittatore Nicolas Maduro – per avere nuove elezioni anche a Roma gli oppositori del regime hanno manifestato in piazza della

Venezuela - Maduro «spodestato» : Trump riconosce Guaidó presidente ad interim. Scontri in piazza : Il capo dell’Assemblea nazionale e leader dell’opposizione Juan Guaidó si è «autoproclamato presidente» in attesa di nuove elezioni rinnegando di fatto il governo Maduro. Trump ha invitato le capitali occidentali a riconoscere il nuovo capo dello Stato