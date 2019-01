Un posto al sole | trame dal 28 gennaio al 1°febbraio | Raffaele avrà problemi con Renato

Blastingnews

: @gparagone di politico non ha nulla.. Di parassita approfittatore tanto.. Per lui i #5S sono un'Assicurazione… - sebaquila : @gparagone di politico non ha nulla.. Di parassita approfittatore tanto.. Per lui i #5S sono un'Assicurazione… - HANIA654 : RT @GioChirilly: Ora che #Landini ha trovato un posto al sole è diventato un #piddino doc!! La poltrona piace anche a lui. Che delusione...… - Carioca80930840 : @asiax2018 Si ma io non sono un ptotagonista di un “posto al sole” ?????? dove ogni giorno c’è un colpo di scena -

(Di sabato 26 gennaio 2019) Unal, dopo oltre vent’anni di programmazione, continua a dimostrarsi la soap opera italiana più seguita. Le anticipazioni sottolineano che anche la prossima settimana di programmazione, dal 28al, la serie televisiva targata Rai Tre regalerà al pubblico puntate dense di colpi di scena e novità. In particolare, vi sarà spazio per una new entry, Simona, la misteriosa mamma di Vera, che agiterà gli animi di Palazzo Palladini, soprattutto di Valerio ed Elena.Il ritorno di Simona Elena, infatti, accuserà un malore mentre sarà in ufficio e sarà costretta a sottoporsi a dei controlli medici dai quali emergerà che è incinta. La Giordano Junior sarà davvero spiazzata di fronte a questa notizia inaspettata e deciderà immediatamente di parlarne con il compagno Valerio. Tuttavia, la vita del Viscardi, proprio in quel momento, sarà turbata dall’arrivo a sorpresa a ...